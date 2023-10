A- A+

Música Toca Quintal, novo espaço cultural de Olinda, terá shows de Lu Maciel e Marcela Souza Evento será neste sábado (21), com abertura dos portões às 16h e shows com início às 19h. Toca Quintal promete ser um novo local para reunir amigos e escutar boa música num ambiente agradável e aconchegante em Olinda

O Toca Quintal, novo espaço de boa música em Olinda (Av. Sigismundo Gonçalves, 212 – Varadouro) abre o quintal de um casarão centenário para apresentar apresentações musicais. Neste sábado (21), a partir das 16h, a casa recebe as artistas olindenses Lu Maciel, com o show Do frevo ao samba; e Marcela Souza, cantando clássicos de Bezerra da Silva. Os ingressos estão à venda no Sympla e as apresentações terão início às 19h.

“A toca é um espaço dentro de outro espaço. Somos meio “speakeasies”, não temos placa ou indicação luminosa na frente. Gostamos desse ar de mistério do local, um quintal agradável para escutar boa música, comer e beber bem”, explica Eduardo Martins, um dos sócios do Toca Quintal.

“A proposta do Toca Quintal é oferecer ao público uma programação inicialmente focada na música num espaço arborizado e acolhedor com clima de quintal musical, mas que também estará aberta a outras expressões culturais”, destaca Márcio Moraes, também sócio do novo espaço cultural olindense.

Uma das atrações deste sábado (21), Lu Maciel faz parte da nova cena musical pernambucana. A artista se destaca como intérprete de frevo, sendo a cantora com maior participação nos eventos carnavalescos nos últimos anos, tendo se apresentado em eventos e ao lado de grupos como o Baile da Macuca, a Orquestra do Maestro Oséas e a Orquestra de Carlos.

Com um trabalho mais voltado ao samba e coco de roda, Marcela Souza deu foco à sua carreira solo em 2023, com dois singles inéditos em andamento e com seu primeiro show solo especial “Marcela canta Bezerra da Silva - do Samba ao Coco”. Neste último, ela busca evidenciar o trabalho do artista pernambucano Bezerra da Silva, que fez sucesso no Rio de Janeiro com seu Samba de Partido Alto.

Além dos shows das cantoras olindenses, outras edições do Toca Quintal estão previstas para as próximas semanas. No dia 28 de outubro, Forró Casa Amarela convida Josildo Sá para uma noite que terá também show de Sarah Leandro. No dia 11 de novembro, a Orquestra Latino Olindense e DJ Valdir Português se apresentam.

Serviço:

Toca Quintal, com Lu Maciel do Frevo ao Samba e Marcela Souza canta Bezerra da SilvaSábado (21). Abertura da casa às 16h | Shows a partir das 19h

Av. Sigismundo Gonçalvez, nº 212, Varadouro, Olinda-PE

Ingressos no Sympla

Mais informações no Instagram

Veja também

JUSTIÇA Deborah Secco ganha recurso contra condenação de pagar R$ 158 mil aos cofres públicos