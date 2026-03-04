A- A+

TV Todd Meadows: quem era o participante do programa 'Pesca Mortal' que morreu após cair ao mar Integrante mais jovem do Aleutian Lady, jovem de 25 anos foi resgatado inconsciente após queda durante operação de pesca no Mar de Bering

Pesca Mortal documenta uma das atividades pesqueiras mais perigosas do mundo: a captura de caranguejo no Mar de Bering, no Alasca. Foi nesse cenário de frio extremo, mar agitado e operações com equipamentos pesados que morreu, em 25 de fevereiro, o tripulante Todd Morgan Meadows, de 25 anos, integrante do barco Aleutian Lady.

Todd Morgan Meadows era o integrante mais jovem da tripulação do Aleutian Lady, embarcação que participa do reality show Pesca Mortal, do Discovery Channel. Ele morreu após cair ao mar durante uma operação de pesca no Alasca.

Segundo informações confirmadas pela Guarda Costeira dos Estados Unidos, o acidente ocorreu a cerca de 170 milhas ao norte de Dutch Harbor, nas Ilhas Aleutas. A corporação recebeu o comunicado oficial no dia 26 de fevereiro, às 17h05 (horário local do Alasca).

De acordo com o relato, Meadows caiu ao mar enquanto o barco realizava atividades de captura de caranguejo no Mar de Bering — região conhecida pelas temperaturas extremamente baixas, mar agitado e alto risco operacional.

A tripulação conseguiu resgatá-lo aproximadamente dez minutos depois, já inconsciente. Foram realizadas manobras de primeiros socorros e tentativas de reanimação, mas ele não resistiu.

O corpo foi levado até Dutch Harbor pela própria equipe. As circunstâncias exatas da queda não foram detalhadas pelas autoridades.

'Fazendo o que amava'

Em campanha criada na plataforma GoFundMe, familiares e amigos descreveram Meadows como pai, filho, irmão e amigo dedicado, que morreu “fazendo o que amava”. O texto ressalta o vínculo com os filhos e o carinho que despertava entre os mais próximos.

O capitão da embarcação, Rick Shelford, anunciou a morte nas redes sociais e classificou o episódio como “o dia mais trágico da história” do Aleutian Lady. Ele destacou o sorriso e a risada do jovem tripulante, afirmando que Meadows era um membro estimado da equipe, e pediu orações e apoio à família.

Em nota, o Discovery Channel afirmou estar “profundamente entristecido” e classificou a morte como uma “perda devastadora”, estendendo condolências à família, à tripulação e à comunidade pesqueira.

