TRAILER ''Todo Mundo em Pânico 6'' ganha primeiro trailer com retornos e referências marcantes; veja A sequência da popular franquia de comédia chega aos cinemas brasileiros em junho de 2026

Nesta segunda-feira (02), a Paramount Pictures Brasil divulgou o primeiro trailer de ''Todo Mundo em Pânico 6'', com o retorno de Anna Faris e Regina Hall, como Cindy e Brenda, respectivamente.

A dupla de protagonistas tiveram aparições marcantes na franquia de comédia entre os filmes ''Todo Mundo em Pânico'' (2000) e ''Todo Mundo em Pânico 4'' (2006). Além de Anna e Regina, os irmãos Marlon e Shawn Wayans também retornam desde a última aparição em ''Todo Mundo em Pânico 2'' (2001).

Desde o primeiro lançamento, a saga explorou satirizar os sucessos do terror, como ''Pânico'' (1996). Nesse aspecto,''Todo Mundo em Pânico 6'' demonstrou no trailer que está atualizado, com referências aos filmes ''Pecadores'', ''M3gan'', ''A Hora do Mal'', ''Corra!'', ''A Substância'' e ''Terrifier''.

A sequência estreia nos cinemas brasileiros em 4 de junho de 2026, 13 anos após o quinto filme da franquia.

Confira o trailer:

