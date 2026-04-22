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Todo Mundo no Rio Todo Mundo no Rio: Palco de Shakira terá quase o dobro do tamanho do de Madonna Produção do evento aumentou estrutura da apresentação da cantora colombiana, que se apresenta na Praia de Copacabana no dia 2 de maio na terceira edição do "Todo Mundo no Rio"

Os preparativos para o show de Shakira, marcado para o dia 2 de maio, estão a todo vapor na Praia de Copacabana. Para receber a "loba" em solo carioca, está sendo construído um palco com quase o dobro do tamanho daquele usado por Madonna no "Todo Mundo no Rio" de 2024. A estrutura inicialmente teria 1.345 metros quadrados, mas foi ampliada pela produção do evento.

Segundo os organizadores do show, Shakira terá um palco de 1.500 metros quadrados contra os 812m² de Madonna e os 1.260 m² de Lady Gaga, última artista que pisou no palco do megaevento no ano passado.

Os fãs da loba também poderão vê-la mais de pertinho esse ano, já que o palco contará com uma passarela de 25 metros para frente. A estrutura ainda será equipada com 680 metros quadrados de telões de LED e ficará na altura de 2,20 metros da areia.

Ainda de acordo com a organização, 16 torres de som e vídeo serão espalhadas pela areia reproduzindo o show para os fãs que estiverem mais distantes do palco. Cada telão terá 45m².

A organização informou que cerca de 2 milhões de pessoas podem esperar pela cantora colombiana, que se apresentará no grande palco às 21h45 com uma apresentação especial da turnê Las Mujeres Ya No Lloran (As mulheres não choram mais).

Os passos de ‘Waka Waka’

Shakira só deve chegar ao Rio poucos dias antes do evento, mas a produção já programou uma espécie de ‘‘esquenta’’. Um painel gigante com 74,5 metros de largura e dez metros de altura foi instalado na entrada do Túnel Engenheiro Coelho Cintra, que liga Botafogo a Copacabana, dando boas-vindas a quem chega ao bairro da festa. Além disso, nas manhãs dos domingos que antecedem o evento (nos dias 19 e 26), dançarinos vão ensinar, em frente ao palco, a coreografia de “Waka Waka”, uma das mais conhecidas canções da Loba, como os fãs chamam Shakira.

O esquema que vai garantir a tranquilidade dos milhares de fãs esperados ainda não foi divulgado pela Secretaria de Segurança Pública. Mas é quase certo que será repetida a estratégia adotada nos últimos anos no réveillon, nos desfiles dos megablocos no centro do Rio e nos shows de Madonna e Lady Gaga. Horas antes do evento, os acessos à praia serão bloqueados, e o público será revistado e passará por detectores de metais. A prefeitura deve fechar o acesso de veículos ao bairro.

Na órbita do espetáculo, quiosques de Copacabana começaram a fazer reservas de mesa com jantar para quem quiser participar da festa de forma mais confortável. Ontem, no Morena, em frente à Praça do Lido, o ingresso custava R$ 1,3 mil. O bufê, liberado a partir das 20h, inclui salgadinhos, minissanduíches e sobremesas, além de gim tônica, caipirinha, cerveja, refrigerantes e água mineral sem gás.

Esse é o mesmo valor cobrado para ingressar no Waka & Fiesta, balada promovida pelos quiosques Areia MPB e Nacho, os mais próximos do palco. Ambos vão oferecer jantar, e haverá apresentações de DJs.

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