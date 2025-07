A- A+

FILME Tom Bateman é confirmado em "A Hipótese do Amor", da Prime Video Adaptação cinematográfica do best-seller de Ali Hazelwood começou a ser filmado neste mês de julho

O ator britânico Tom Bateman, 36 anos, foi confirmado no papel de Adam Carlsen, na adaptação para o cinema de “A Hipótese do Amor”, romance de Ali Hazelwood. O longa será lançado em 2026, pelo Prime Video.

Sob direção de Claire Scanlon, “A Hipótese do Amor” é produzido pela Amazon MGM Studios e começou a ser gravado neste mês de julho. No filme, Bateman atuará ao lado de Lili Reinhart, que viverá Olive Smith.

Para manter-se fiel à obra original, a própria autora do best-seller, Ali Hazelwood, tem atuado como consultora.

Tom Bateman ator é conhecido por filmes como “Assassinato no Expresso do Oriente” e pela série “Por Trás de Seus Olhos”. Até o anúncio do nome do britânico, especulavam-se nomes como Adam Driver e Callum Turner para o papel de Adam.

A escritora confirmou anteriormente que Bateman foi usado de inspiração como o "vilão". Ele é casado com Daisy Ridley, que contracenou com Adam Driver na nova trilogia de "Star Wars" e formaram o casal Kylo Ren e Rey, que inspirou o romande do livro.

Publicado em 2021, “A Hipótese do Amor” teve grande repercussão à época de lançamento, tendo ficado por dez meses na lista de best-sellers do New York Times. É um fenômeno editorial, especialmente entre o público jovem.



