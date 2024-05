A- A+

CELEBRIDADES Tom Brady homenageia Gisele Bündchen no Dia das Mães após episódio delicado com a ex-mulher A homenagem para Gisele aconteceu apenas alguns dias após um episódio desagradável envolvendo o ex-casal

Tom Brady fez uma homenagem para sua ex-mulher, Gisele Bündchen, no Dia das Mães. Em um post em suas redes sociais, o atleta celebrou as mães de sua vida, com várias fotos, e incluiu a modelo brasileira, que é mãe de dois de seus filhos, Benjamin, de 14 anos e Vivian de 11.

"Feliz Dia das Mães para essas mães gentis, atenciosas, compassivas e poderosas que tenho a sorte de ter em minha vida. Nada disso seria possível sem o amor de vocês", escreveu ele na legenda. Além de Gisele, o jogador de futebol americano publicou fotos de sua mãe, de suas irmãs e de Bridget Moynahan, mãe de seu primogênito, John, de 16 anos.





A homenagem para Gisele aconteceu apenas alguns dias após um episódio desagradável envolvendo o ex-casal. Tom Brady participou do programa humorístico The Greatest Roast of All Time, ocasião em que os comediantes fizeram diversas piadas sobre o seu último divórcio.

Os humoristas deram a entender que Gisele havia iniciado seu atual relacionamento, com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente, antes de se separar de Brady. Segundo a revista US Magazine, o fato não agradou nada a modelo. "Ela acha que falar sobre seu novo relacionamento ultrapassou os limites. Tom a procurou para pedir desculpas. Os dois têm uma relação cordial e só falam sobre os filhos". Ainda segundo a publicação, o atleta ligou para Gisele para se desculpar sobre o ocorrido.

