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TEATRO Tom Cavalcante apresenta novo show no Teatro Guararapes neste sábado (10) "O Tom Tá ON" reúne personagens como João Canabrava, Jarilene e Tomberto Carlos em espetáculo de humor, imitações e improviso

O humorista Tom Cavalcante apresenta o espetáculo “O Tom Tá ON” neste sábado (10), às 21h, no Teatro Guararapes, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. Com cerca de 1h30 de duração, o show reúne humor, imitações, improviso e comentários sobre temas da atualidade.

Conhecido por personagens como João Canabrava e Jarilene, Tom Cavalcante leva para a nova turnê parte dos mais de 200 personagens criados ao longo da carreira. Entre os nomes confirmados estão também Tomberto Carlos, paródia de Roberto Carlos; Caetano, sua imitação de Caetano Veloso; e Ana Maria Bela, inspirada na apresentadora Ana Maria Braga.

O espetáculo combina observações sobre comportamento, referências à política nacional e imitações de artistas da música e da televisão. A apresentação também conta com momentos de improviso, que podem variar de acordo com o público e os acontecimentos do momento.

Personagens

Entre os personagens da apresentação está João Canabrava, criado por Tom Cavalcante nos anos 1990 durante sua participação na “Escolinha do Professor Raimundo”. O personagem, conhecido pelo humor ligado ao universo da bebida, também passou por programas como “Zorra Total” e “Multi Tom”.

Jarilene, outra personagem conhecida do humorista, surgiu no “Show do Tom”, em 2003. Já Tomberto Carlos brinca com os trejeitos e o repertório de Roberto Carlos. O espetáculo também inclui imitações de nomes da música brasileira, como Caetano Veloso e outros artistas.

Os ingressos custam a partir de R$ 55 e estão disponíveis na bilheteria do Teatro Guararapes e pela internet. A classificação indicativa é de 14 anos.

SERVIÇO

Tom Cavalcante - “O Tom Tá ON”

Quando: sábado (10) de outubro, às 21h

Onde: Teatro Guararapes - Centro de Convenções de Pernambuco, Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda/PE

Ingressos a partir de R$ 55 na bilheteria do Teatro Guararapes ou via site

Informações:@concapeproducoes

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