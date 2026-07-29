A- A+

HUMORISTA Tom Cavalcante traz espetáculo de humor a Pernambuco em outubro; confira informações sobre ingressos Show "O Tom Tá On" ganha sessão única no Teatro Guararapes, no dia 10 de outubro

"O Tom Tá ON", turnê de Tom Cavalcante pelo Brasil, já tem data para chegar a Pernambuco. O humorista cearense sobe ao palco do Teatro Guararapes, em Olinda, no dia 10 de outubro, em sessão única.

Com mais de 40 anos de carreira, o artista reúne neste espetáculo elementos que o tornaram popular no teatro e na TV. Observações sobre o comportamento humano e comentários sobre a política nacional fazem parte do texto.



Durante 1h30 de apresentação, Tom Cavalcante desfila alguns de seus personagens mais famosos, como o contador de causos Sr. Venâncio e a empregada doméstica Jarilene. Além disso, ele solta a voz com imitações de personalidades famosas.

Serviço:

Tom Cavalcante em "O Tom tá ON"

Quando: 10 de outubro, às 21h

Onde: Teatro Guararapes - Centro de Convenções de Pernambuco, Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 55, via Cecon Tickets

Informações: (81) 99976-4051



Veja também