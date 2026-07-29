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HUMORISTA

Tom Cavalcante traz espetáculo de humor a Pernambuco em outubro; confira informações sobre ingressos

Show "O Tom Tá On" ganha sessão única no Teatro Guararapes, no dia 10 de outubro

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Tom Cavalcante apresenta personagens, imitações e piadas "O Tom Tá On"Tom Cavalcante apresenta personagens, imitações e piadas "O Tom Tá On" - Foto: Rodrigo Zorzi/Divulgação

"O Tom Tá ON", turnê de Tom Cavalcante pelo Brasil, já tem data para chegar a Pernambuco. O humorista cearense sobe ao palco do Teatro Guararapes, em Olinda, no dia 10 de outubro, em sessão única. 

Com mais de 40 anos de carreira, o artista reúne neste espetáculo elementos que o tornaram popular no teatro e na TV. Observações sobre o comportamento humano e comentários  sobre a política nacional fazem parte do texto.
 

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Durante 1h30 de apresentação, Tom Cavalcante desfila alguns de seus personagens mais famosos, como o contador de causos Sr. Venâncio e a empregada doméstica Jarilene. Além disso, ele solta a voz com imitações de personalidades famosas. 

Serviço:
Tom Cavalcante em "O Tom tá ON"
Quando: 10 de outubro, às 21h
Onde: Teatro Guararapes - Centro de Convenções de Pernambuco, Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda 
Ingressos a partir de R$ 55, via Cecon Tickets
Informações: (81) 99976-4051
 

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