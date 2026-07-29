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LUTO Tom Chadbon, ator de Doctor Who, Game of Thrones e Casino Royale, morre aos 80 anos Artista britânico teve mais de 120 trabalhos na televisão e no cinema e foi homenageado por colegas e fãs, que destacaram seu talento e simpatia

O ator britânico Tom Chadbon morreu aos 80 anos, conforme anunciado pela editora Fantom Events, responsável por representá-lo em eventos. Dono de uma carreira de décadas na televisão e no cinema, ele ficou conhecido por papéis em produções como Doctor Who, Game of Thrones, Peep Show e no filme 007: Casino Royale (2006). A causa da morte não foi divulgada.

Em comunicado publicado nesta segunda-feira (27), a Fantom Events lamentou a perda do artista e destacou sua trajetória.

"Lamentamos saber da notícia do falecimento de Tom Chadbon no último fim de semana. Tom era um rosto familiar para muitos devido aos seus inúmeros trabalhos na televisão e no cinema, incluindo Doctor Who, James Bond e Game of Thrones. Ele sempre foi um homem afável e amigável no trabalho, e enviamos nossas condolências à sua família neste momento triste", afirmou a empresa.

Carreira marcada por personagens memoráveis

Ao longo da carreira, Chadbon acumulou mais de 120 participações em produções para TV e cinema. Em Doctor Who, interpretou diferentes personagens, sendo Duggan, apresentado no episódio City of Death (1979), um dos mais lembrados pelos fãs. Ele retornou à série em 1986 como Merdeen, em The Trial of the Time Lord, e também participou de produções derivadas em áudio. Entre seus trabalhos mais recentes, esteve o papel do Alto Septão Maynard em Game of Thrones, da HBO.

Além da ficção científica, o ator integrou o elenco de séries como Sherlock Holmes, Midsomer Murders, The Bill, Foyle's War e Where the Heart Is, nesta última como integrante regular. No cinema, também se destacou em Dance with a Stranger e em 007: Casino Royale, primeiro filme de Daniel Craig no papel de James Bond.

A morte de Chadbon gerou manifestações de pesar entre colegas e admiradores. A atriz Lisa Bowerman, que trabalhou com ele em produções ligadas a Doctor Who, escreveu: — Ah, não... Eu não sabia. Que tristeza. Ele era maravilhoso. Nas redes sociais, fãs também prestaram homenagens, descrevendo o ator como "uma pessoa adorável", "um grande ator" e lembrando seu legado nas telas. Em entrevista de 2009, o ator Tom Baker, protagonista de Doctor Who, resumiu a parceria com Chadbon ao afirmar: — Tom Chadbon era terrivelmente engraçado. Eu adorava trabalhar com ele.

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