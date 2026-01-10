Tom Cherones, premiado produtor e diretor de "Seinfeld", morre aos 86 anos

A- A+

Tom Cherones, produtor e diretor americano que ganhou o prêmio Emmy por seu trabalho na icônica sitcom Seinfeld, morreu aos 86 anos. A informação foi anunciada por um representante do artista, que confirmou que ele morreu na segunda, 5, em sua casa em Florence, Oregon, nos Estados Unidos. Ele sofria da doença de Alzheimer.

Cherones nasceu em 11 de setembro de 1939 em Tuscaloosa, no estado do Alabama. Ele se formou em Jornalismo e era Mestre em Telecomunicações pela Universidade do Alabama, além de ter servido a marinha americana durante quatro anos.

Seu primeiro trabalho na TV foi com a comédia Minha Irmã é Demais, de 1986. Nos anos 1990, ele começou a trabalhar em Seinfeld como produtor e diretor. Participou de 85 episódios ao longo de cinco temporadas, que lhe renderam vitórias no DGA Awards (prêmio do sindicato dos diretores) e no Emmy, maior premiação da TV americana.

Em Seinfeld, Cherones foi um dos responsável foi moldar o padrão de direção das sitcons americanas. Alguns dos episódios mais lembrados são The Chinese Restaurant e The Contest (episódios 11 da 2ª e 4ª temporada, respectivamente). Ele também fez uma participação especial no episódio The Pilot, o 23ª da 4ª temporada.

De acordo com o portal Deadline, Cherones deixou a série a pedido de Jerry Seinfeld. Ele explicou a situação em uma entrevista à Television Academy Foundation em 2011: "Ele estava cansado da mesma coisa, eu acho. Trocávamos de roteiristas quase toda temporada e, finalmente, ele só queria outra pessoa, outra presença, para tentar manter a novidade."

O diretor também trabalhou nas séries NewsRadio, Welcome Back, Kotter, Tudo por um Gato, Annie McGuire e Ellen. Ele também é autor de The Hardly Boys, livro infantojuvenil publicado em 2012





