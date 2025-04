Tom Cruise apresenta Ana de Armas aos filhos e vê atriz como "esposa perfeita" na Cientologia

A- A+

O galã de Hollywood Tom Cruise pode ter completado uma missão que parecia impossível nos últimos anos. Revistas e sites americanos especializados na cobertura de celebridades apontam que o ator encontrou, enfim, um relacionamento duradouro com alguém "aprovado" pela Igreja da Cientologia, religião de preceitos controversos a que o ator segue desde os anos 1980.

De acordo com o veículo "Radar Online", o artista de 62 anos — que, ao longo da última década, cultivou uma série de affairs com mulheres famosas — agora vê a colega Ana de Armas como a "esposa perfeita", como afirma uma fonte ouvida pelo site americano.

Após o casal ter sido flagrado num jantar no Soho, em Londres, no Dia dos Namorados — ocasião em que foram vistos comprando comida para viagem antes de saírem juntos de táxi —, fontes ouvidas pelo "Radar Online" afirmam que Tom Cruise tem passado bastante tempo "tentando conquistar" Ana De Armas, de 36 anos.

"Ele realmente ativou todo seu charme nessa missão para conquistar o coração de Ana, e está fazendo de tudo", afirmou uma pessoa próxima ao veículo americano.

O astro da franquia "Top Gun" deu um "passo importante" no relacionamento com Ana de Armas e a apresentou aos dois filhos — Bella, de 32 anos, e Connor, de 30 —, frutos do antigo relacionamento com a também atriz Nicole Kidman.

"Ele tem feito gestos extravagantes, colocado jato particular à disposição para as viagens deles e dado presentes luxuosos, incluindo bolsas de grife e deslumbrantes vestidos de alta-costura", relata uma fonte ouvida pelo "Radar Online".

"A forma como Tom Cruise fala dela, sempre elogiando seu talento e beleza natural, deixa claro que ele está completamente encantado", continua a mesma pessoa.

Amigos ouvidos pelo site ressaltam que a prole de Tom Cruise vem dando total incentivo para o novo relacionamento do pai.

"Ana é muito pé no chão e autêntica — e isso é o que mais importa para Bella e Connor. Eles têm faro bom para perceber quem só quer se aproveitar do pai. Então, significa muito o fato de Ana ter passado no 'teste' deles e recebido o selo de aprovação", conta mais uma pessoa.

O relacionamento recente entre Tom Cruise e a socialite russa Elsina Khayrova, de 37 anos, terminou em fevereiro do ano passado, após apenas quatro meses de namoro.

Em seguida, o breve romance do astro com Victoria Chanel, de 26, também esfriou após ele passar o verão com a cantora, compositora e pianista.

