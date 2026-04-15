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Evento Tom Cruise e Alejandro Iñárritu revelam imagens de 'Digger' no CinemaCon "O filme é selvagem, é divertido", disse o ator americano, que foi ovacionado por uma plateia lotada

O ator Tom Cruise e o diretor mexicano Alejandro Iñárritu emocionaram o público da CinemaCon na terça-feira (14) com imagens de sua comédia “Digger”, uma das grandes estreias que a Warner Bros.

Superestrelas, efeitos especiais, trechos exclusivos e até um DJ extraterrestre: a Warner Bros. utilizou todos os recursos para apresentar seus lançamentos durante o segundo dia do CinemaCon.

O trecho do filme de Iñárritu mostrou um Cruzeiro irreconhecível, mais envelhecido, excêntrico e poderoso, que embala um peculiar gato branco em uma mansão cheia de animais empalhados.

"O filme é selvagem, é divertido", disse o ator, que foi ovacionado por uma plateia lotada. Iñárritu, por sua vez, elogiou Cruise e comentou que este papel “possivelmente pode ser o mais desafiador” de sua carreira.

A apresentação, contudo, não abordou a possível fusão com a Paramount Skydance. A negociação tem suscitado preocupação no setor, que enfrentou desafios há anos como a queda das bilheterias após a pandemia, a expansão do streaming e as greves que paralisaram a produção em 2023.

Na convenção circularam botões contra a fusão, que foi contestada em uma carta aberta assinada por centenas de estrelas e diretores, entre eles Denis Villeneuve e JJ Abrams, que apresentaram seus próximos lançamentos no espaço da Warner Bros.

A apresentação do estúdio., que conto com várias estrelas, também revelou imagens inéditas de "Duna: Parte Três", exibidas pelo seu realizador, Villeneuve, ao lado dos protagonistas Timothée Chalamet, Zendaya e Jason Momoa.

Houve também uma prévia da aguardada continuação "Da Magia à Sedução 2", que levou ao palco as atrizes Nicole Kidman e Sandra Bullock, assim como "The Great Beyond", apresentada pelo cineasta JJ Abrams, e a exibição de um trecho de "Supergirl", promovido por seu diretor, Craig Gillespie, ao lado dos protagonistas Milly Alcock e Jason Momoa.

Mais cedo, Godzilla sacudiu o CinemaCon, após as imagens divulgadas de “Godzilla Minus Zero” que mostram o adorado monstruoso japonês cara a cara com a Estátua da Liberdade, em Nova York.

Dirigida por Takashi Yamazaki, a produção da japonesa Toho é uma continuação de "Godzilla Minus One', que se tornou um sucesso internacional com uma bilheteria de 116 milhões de dólares (R$ 578 milhões).

O evento também contém o catálogo de prévias da distribuidora indie Neon. A companhia, que conquistou os vencedores do Oscar "Parasita" e "Anora", anunciou o lançamento de "Hope", um thriller de ficção científica sul-coreano estrelado por Hwang Jung-min, Zo In-sung, Michael Fassbender e Alicia Vikander.

Também foi apresentado "I Love Boosters", o longa dirigido por Boots Riley que acompanha um grupo de ladras de roupas e que promete se transformar em um evento fashionista nos cinemas, assim como uma prévia do thriller "A Place in Hell", com Michelle Williams e Daisy Edgar-Jones como rivais em um escritório de advocacia.

A CinemaCon acontece até 16 de abril em Las Vegas.

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