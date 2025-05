Tom Cruise e Ana de Armas são vistos juntos em Londres, e jornal confirma romance

A- A+

Tom Cruise e Ana de Armas foram vistos novamente juntos em Londres, em mais um passeio de helicóptero pilotado pelo astro de Top Gun: Maverick. A aparição aconteceu na véspera do aniversário da atriz cubana, que completou 37 anos nesta quarta-feira (30).



O Daily Mail reforça rumores de proximidade entre os dois, ao divulgar fotos exclusivas do casal desembarcando juntos. Segundo a publicação britânica, os registros e fontes próximas ao casal reforçam que o relacionamento, especulado desde o Dia dos Namorados, é real.





O flagra mais recente mostra Cruise, de 62 anos, e Ana desembarcando de um helicóptero no centro de Londres. A atriz carregava um de seus cachorros no colo, enquanto o outro era conduzido por uma acompanhante. Cruise, por sua vez, desceu da aeronave sorridente e cumprimentando membros da equipe do aeroporto, vestindo camiseta escura e jeans.

Tom Cruise'un helikopter sürprizi: Ana de Armas ile aşkı resmen doğrulandı



Tom Cruise ve Ana de Armas'ın aşkı, samimiyetlerinin doğrulanmasıyla gündemde. Cruise'un helikopteriyle Londra'ya getirdiği Ana de Armas ile ilişkileri kırmızı halıda ilan edileb… https://t.co/M8zswr0BVV pic.twitter.com/hyd1rJdiNO — Haber.Biz (@Duy_Turkiye) May 1, 2025



De acordo com fontes ouvidas pela revista PEOPLE, os dois podem ter comemorado juntos o aniversário da atriz. No entanto, segundo essas mesmas fontes, o relacionamento entre os dois continua sendo estritamente profissional e amigável. Eles estariam discutindo um possível projeto futuro, ainda mantido em sigilo, em parceria com o diretor Doug Liman, conhecido por trabalhos anteriores com Cruise.

A dupla já havia sido vista junto em fevereiro, durante um jantar com seus respectivos agentes, também em Londres. Na época, as imagens despertaram curiosidade entre os fãs, mas foram rapidamente esclarecidas como um encontro de negócios. Outra aparição conjunta ocorreu em março, também a bordo de um helicóptero, reforçando especulações sobre a colaboração profissional.

Ana de Armas está em plena ascensão em Hollywood. Após o sucesso em 007 – Sem Tempo para Morrer e sua indicação ao Oscar por Blonde, ela estrela Ballerina, derivado do universo John Wick, com estreia marcada para 6 de junho. Em entrevistas, a atriz já elogiou Cruise, descrevendo seu trabalho com cenas de ação como “impressionante”.

Tom Cruise, por sua vez, está prestes a retornar às telonas com Missão: Impossível – The Final Reckoning, oitavo filme da franquia, previsto para 23 de maio. Apesar de sua intensa agenda profissional, o astro continua pilotando pessoalmente seus voos — uma marca registrada de seu estilo de vida.

Veja também