Tom Cruise interrompe gravações de "Missão Impossível" após aderir à greve dos atores de Hollywood

A- A+

As gravações da sequência final da saga de ação "Missão Impossível" ("Missão Impossível 7: acerto de contas parte 2"), com previsão de lançamento para junho de 2024, foram interrompidas depois de Tom Cruise aderir à greve dos atores de Hollywood.

"Filmamos todas as nossas locações internacionais, exceto uma. Filmamos nossa grande ação, exceto pelo maior cenário, o cenário central do filme, que é enorme e diferente de tudo que já fizemos" disse o diretor, Christopher McQuarrie, ao portal Collider, durante a estreia da parte 1 do filme, na última semana, em Roma.

A greve foi anunciada nesta quinta-feira (13), após votação unanime do Sindicato dos Atores (SAG). O SAG afirmou que as negociações não atenderam as demandas principais dos atores, sobre aumentos salariais e a ameaça representada pelo uso de Inteligência Artificial (IA) na produção de filmes, séries e programas para TV e streaming.

"Os estúdios afirmam que estão perdendo dinheiro enquanto dão salários de centenas de milhões de dólares para seus CEOs. É ofensivo. Eles estão do lado errado da história. Todo o modelo de negócio foi alterado pelo streaming, pela inteligência artificial, temos que bater o pé. Não vamos mais aceitar isso" afirmou Fran Drescher, presidente do SAG e atriz conhecida pelo trabalho em "The Nanny". "Vocês devem compartilhar a riqueza pois não podem existir sem nós."

Atores de Hollywood se unem a roteiristas em greve

Com a paralisação dos atores, o SAG se une ao WGA, Sindicato dos Roteiristas que há dois meses está em greve, com piquetes nas portas de estúdios e plataformas de streaming como Disney, Warner e Netflix.

Neste período, vários atores se manifestaram em apoio aos roteiristas.

Pela primeira vez desde os anos 1960, Hollywood se vê diante de uma paralisação por completo. Se nos últimos dois meses, produções com roteiros já escritos puderam continuar, como "Gladiador 2", "Mortal Kombat 2", dentre outras, agora com a parada dos atores, a interrupção será praticamente completa.

Veja também

luto Francisco Ibáñez, criador de "Mortadelo e Salaminho, morre aos 87 anos