Tom Cruise irá receber Oscar honorário pelo conjunto de sua obra; entenda homenagem

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou nesta terça-feira (17) que o ator Tom Cruise será homenageado com um Oscar honorário na cerimônia do Governors Awards, no dia 16 de novembro.

Além do astro de "Missão: Impossível" e "Top Gun", serão homenageados com um Oscar honorário a atriz e coreógrafa Debbie Allen, o designer de produção Wynn Thomas, enquanto que a cantora e compositora Dolly Parton irá receber o Prêmio Humanitário Jean Hersholt.

''O Governors Awards deste ano celebrará quatro indivíduos lendários cujas carreiras extraordinárias e comprometimento com nossa comunidade cinematográfica continuam a deixar um impacto duradouro'', disse a presidente da Academia, Janet Yang, em nota à imprensa. "O incrível comprometimento de Tom Cruise com nossa comunidade cinematográfica, com a experiência teatral e com a comunidade de dublês nos inspirou a todos", continuou.

Esta será a 16ª edição do Governors Awards. No passado, as homenagens especiais eram entregues na própria cerimônia do Oscar.

