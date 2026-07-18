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SHOW Tom Cruise, Madonna, Shakira e Justin Bieber: O que cada um fará na final da Copa do Mundo 2026 Jogo está marcado para as 16h de domingo, com a cerimônia de encerramento começando às 14h30

Além do futebol, a final da Copa do Mundo de 2026 terá um espetáculo digno da terra do showbusiness. Vão passar pelo MetLife Stadium, nos arredores de Nova York, nomes como Tom Cruise, Madonna, Justin Bieber, Shakira e BTS, para esquentar o público antes da partida entre Espanha e Argentina e manter o clima num show de intervalo inspirado nas grandes apresentações do SuperBowl. Saiba abaixo qual o papel esperado de cada um desses astros .

Tom Cruise

Antes da bola rolar, os 80 mil espectadores no estádio e os bilhões de telespectadores ao redor do mundo verão estrelas do "showtime" desfilarem pelo estádio. O primeiro ato, que começará às 13h30m no horário local (14h30 em Brasília), deverá contar com a presença de Tom Cruise. Ainda não se sabe o que o galã de Hollywood vai apresentar, mas espera-se acrobacias do nível de sua descida de rapel no Stade de France durante o revezamento da tocha olímpica entre Paris 2024 e Los Angeles 2028.

O influenciador digital Speed, com 160 milhões de assinantes, e o rapper Post Malone também foram convidados.

Robbie Williams e Laura Pausini

A dupla deve aparecer, acompanhada de Nicole Scherzinger, para interpretar "Desire", o hino oficial da Fifa.

Jennifer Hudson

Cantora e atriz vencedora do Oscar, Jennifer Hudson terá a responsabilidade de cantar o hino dos EUA, missão que ela já cumpriu em jogos de futebol americano e beisebol.

Show do intervalo

No intervalo da partida acontecerá a grande concentração de estrelas. O show no estilo do Super Bowl, dirigido por Chris Martin, do Coldplay, terá um elenco internacional e intergeracional. A estrela americana Madonna, que acaba de lançar um novo álbum aos 67 anos, dividirá o palco com o canadense Justin Bieber, o grupo sul-coreano de K-pop BTS e a colombiana Shakira, veterana de Copas do Mundo.

Ouvida durante toda a competição, "Dai Dai", o dueto da cantora colombiana com o astro do Afrobeat Burna Boy, ecoará mais uma vez no estádio.

O maestro venezuelano Gustavo Dudamel e um coral de Nova York, acompanhados pelo Coldplay, também participarão deste concerto, que visa arrecadar fundos para um programa educacional promovido pela FIFA e pela ONG Global Citizen, cofundada por Chris Martin.

A FIFA confirmou que o intervalo não ultrapassará os 15 minutos estipulados pelo regulamento, sendo 11 minutos destinados às diversas apresentações e o restante para a montagem e desmontagem do palco e a rega do campo.

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