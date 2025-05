Tom Cruise promete cena debaixo d'água ''como nenhuma outra'' em ''Missão: Impossível 8''

A- A+

Seguindo a tradição de cenas de ação cada vez mais arriscadas da franquia, ''Missão: Impossível - O Acerto Final'' colocará Tom Cruise em mais uma sequência alucinante debaixo d’água. Em sua conta no Instagram, o astro compartilhou uma foto se preparando para entrar em um tanque e, na legenda, prometeu uma cena submersa "como nenhuma outra" para seu oitavo filme como Ethan Hunt.

"De A Lenda em 1985 a Missão: Impossível - O Acerto Final, tenho estudado e filmado sequências debaixo d’água há 40 anos. Sempre tentamos elevar nosso processo de filmagem para o próximo nível e, neste filme, [o diretor Christopher McQuarrie] e eu vimos uma oportunidade de fazer uma cena debaixo d’água como nenhuma outra. Estamos animados em compartilhá-la com vocês", escreveu o astro.

A promessa de Cruise eleva ainda mais as expectativas para o filme, uma vez que o ator já estrelou uma intensa cena aquática no quinto filme da franquia, Missão: Impossível - Nação Secreta, de 2015. Na ocasião, o astro quebrou o recorde cinematográfico ao ficar submerso por seis minutos e meio sem o auxílio de tanques de oxigênio.

Responsável pelo lançamento do filme, a Paramount liberou nesta segunda-feira, 5, um vídeo de bastidores que revela como Cruise e a equipe do novo ''Missão: Impossível'' se comunicaram para filmar a cena.



''Missão: Impossível - O Acerto Final'' tem direção de Christopher McQuarrie, que também assina o roteiro ao lado de Erik Jendresen. Além de Cruise, o filme conta com Vanessa Kirby (Quarteto Fantástico: Primeiros Passos), Pom Klementieff (Guardiões da Galáxia vol. 3), Hayley Atwell (Paddington: Uma Aventura na Floresta), Hannah Waddingham (Ted Lasso), Angela Bassett (9-1-1), Esai Morales (Side Quest) e Nick Offerman (Guerra Civil). Veteranos da franquia, Simon Pegg, Ving Rhames e Henry Czerny completam o elenco.

''Missão: Impossível - O Acerto Final'' estreia em 22 de maio.



Confira o trailer:

