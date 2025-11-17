A- A+

CINEMA Tom Cruise recebe Oscar honorário por sua carreira Um dos grandes astros de Hollywood, com mais de 50 filmes no currículo e conhecido por atuar nas cenas de ação sem dublês, foi indicado quatro vezes ao Oscar, mas nunca recebeu a estatueta

O ator americano Tom Cruise foi ovacionado por grandes nomes de Hollywood, que se reuniram na noite de domingo (16) para premiá-lo com um Oscar honorário, a primeira estatueta dourada de sua carreira.

"Escrever um discurso de quatro minutos para celebrar os 45 anos de carreira de Tom Cruise é o que se chama nesta cidade de missão impossível", brincou o mexicano Alejandro González Iñárritu, que dirigiu Cruise no filme "Judy", que será lançado em 2026.

Ao som da inconfundível trilha sonora de "Missão Impossível", saga que marcou a carreira do ator americano, Cruise, 63 anos, subiu ao palco do Salão Dolby de Hollywood sob aplausos entusiasmados de colegas como Colin Farrell e Emilio Estévez, com quem já contracenou, assim como do lendário Steven Spielberg, que o dirigiu em "Minority Report" e "Guerra dos Mundos".

Muito emocionado, o astro agradeceu o reconhecimento.

"Meu amor pelo cinema começou desde muito jovem", disse a estrela, que descreveu a tela da sétima arte como o espaço que despertou "uma fome de aventura, uma fome de conhecimento, uma fome de compreender a humanidade, de criar personagens, de contar uma história, de ver o mundo".

"Abriu meus olhos", completou.

Cruise, um dos grandes astros de Hollywood, com mais de 50 filmes no currículo e conhecido por atuar nas cenas de ação arriscadas sem dublês, foi indicado quatro vezes ao Oscar, mas nunca recebeu a estatueta.

A cerimônia dos Oscars honorários, que também são entregues anualmente pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, reconhece lendas da indústria por sua carreira, assim como suas contribuições ao cinema.

"Esta noite celebramos não apenas uma filmografia, celebramos uma vida inteira de trabalho", disse Iñárritu, que arrancou risadas da plateia ao afirmar que, trabalhando com o ator, viu Cruise executar a manobra de ação mais perigosa possível: "Este homem comeu mais pimenta do que qualquer mexicano".

Cruise não apenas devolveu os elogios a Iñárritu e seus colegas, mas também dedicou menções especiais aos outros homenageados da noite, incluindo Dolly Parton, que recebeu o prêmio Jean Hersholt por seu trabalho humanitário.

Parton, 79 anos, havia antecipado que, por motivos de saúde, não compareceria ao evento e agradeceu a estatueta com um vídeo.

"Nós não tínhamos muito para dividir, mas minha mãe e meu pai me ensinaram que quanto mais você dá, mais bênçãos você recebe", disse a lenda do country, que contribui para a educação e outras causas sociais com sua Fundação Dollywood.

Campanha para o Oscar

Sob uma chuva intensa em Los Angeles, as estrelas marcaram presença na 16ª edição da cerimônia de gala que também oferece uma oportunidade aos executivos dos estúdios e aos atores para que iniciem suas campanhas para o Oscar, que será entregue em março de 2026.

Antes da cerimônia, Ryan Coogler, que dirigiu o filme de terror "Pecadores", um dos favoritos da temporada, recebeu uma saudação efusiva de Jacob Elordi, que interpretou "Frankenstein" no filme de Guillermo del Toro.

Ted Sarandos, diretor executivo da Netflix, cumprimentou com grande empolgação o ator Wagner Moura, protagonista de "O Agente Secreto", candidato do Brasil ao Oscar de melhor filme internacional, prêmio que o país venceu este ano pela primeira vez com "Ainda Estou Aqui".

A poucos metros de distância conversavam Elle Fanning e Renate Reinsve, atrizes de "Valor Sentimental", a aposta da Noruega para disputar a cobiçada estatueta internacional.

Ariana Grande, Cynthia Erivo e Jonathan Bailey, protagonistas de "Wicked: Parte II", que estreia esta semana, também marcaram presença.

Erivo entregou o Oscar honorário a Debbie Allen, coreógrafa, atriz, dançarina e diretora, com créditos em produções como "Fama" e "Ragtime", além de ter dirigido durante uma década a cerimônia de premiação do Oscar.

A Academia também homenageou Wynn Thomas, um dos designers de produção mais influentes de Hollywood.

