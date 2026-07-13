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CINEMA

Tom Cruise surge irreconhecível em trailer de "Digger"

Novo longa de Alejandro G. Iñárritu estreia em 1º de outubro nos cinemas

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Tom Cruise vive um CEO bilionário em "Digger"Tom Cruise vive um CEO bilionário em "Digger" - Foto: Warner Bros/Divulgação

Tom Cruise aparece irreconhecível no trailer de "Digger", seu novo filme. O ator vive um CEO bilionário, cuja empresa causou desastres naturais.

O homem mais poderoso do mundo embarca em uma missão frenética para provar que é o salvador da humanidade antes que o desastre que ele mesmo provocou destrua o planeta.

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Sobre "Digger"
Envelhecido, com barriga e pouco cabelo, o astro é o protagonista do novo longa de Alejandro G. Iñárritu. No filme, "Digger" passa a tentar convencer a população de que ele seria a resposta para o problema.

Além de Cruise no papel principal, "Digger" ainda traz Riz Ahmed, John Goodman, Emma D'Arcy e mais em seu elenco.

O novo filme estreia em 1º de outubro nos cinemas.

Confira o trailer:

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