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CINEMA Tom Cruise surge irreconhecível em trailer de "Digger" Novo longa de Alejandro G. Iñárritu estreia em 1º de outubro nos cinemas

Tom Cruise aparece irreconhecível no trailer de "Digger", seu novo filme. O ator vive um CEO bilionário, cuja empresa causou desastres naturais.

O homem mais poderoso do mundo embarca em uma missão frenética para provar que é o salvador da humanidade antes que o desastre que ele mesmo provocou destrua o planeta.

Sobre "Digger"

Envelhecido, com barriga e pouco cabelo, o astro é o protagonista do novo longa de Alejandro G. Iñárritu. No filme, "Digger" passa a tentar convencer a população de que ele seria a resposta para o problema.

Além de Cruise no papel principal, "Digger" ainda traz Riz Ahmed, John Goodman, Emma D'Arcy e mais em seu elenco.

O novo filme estreia em 1º de outubro nos cinemas.

Confira o trailer:

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