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LUTO Tom Dreesen, pioneiro da comédia stand-up e amigo de Frank Sinatra, morre aos 86 anos Com uma trajetória de mais de cinco décadas nos palcos e na televisão, Dreesen deixou uma marca na história da comédia americana

O mundo do entretenimento perdeu nessa quarta-feira, 17, um de seus nomes mais influentes do humor. O ator e comediante Tom Dreesen morreu aos 86 anos em sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pelos familiares e por sua assessoria de imprensa por meio de um comunicado nas redes sociais, mas a causa da morte não foi divulgada.

Com uma trajetória de mais de cinco décadas nos palcos e na televisão, Dreesen deixou uma marca na história da comédia americana. Além de acumular centenas de participações em programas de TV, ele se destacou por quebrar barreiras raciais no humor e por construir uma amizade duradoura com Frank Sinatra, abrindo seus shows durante mais de uma década.

Antes de alcançar fama nacional, Tom Dreesen fez história ao lado do comediante Tim Reid. Em 1969, os dois criaram a dupla Tim & Tom, considerada uma das primeiras formações inter-raciais da comédia stand-up nos Estados Unidos.

Em plena efervescência do movimento pelos direitos civis, a dupla utilizava o humor para abordar preconceitos e tensões raciais, levando temas delicados aos palcos de forma inovadora para a época.

Apesar do sucesso e da relevância cultural, a parceria chegou ao fim poucos anos depois. Ambos seguiram carreiras solo, mas mantiveram a amizade construída ao longo dos anos.

Presença constante na televisão

Após a separação da dupla, Dreesen consolidou seu nome como um dos comediantes mais requisitados do país. Ao longo da carreira, realizou mais de 500 aparições na televisão, incluindo dezenas de participações no tradicional The Tonight Show Starring Johnny Carson.

O artista também esteve presente em produções como Assassinato por Escrito, O Toque de um Anjo, Baywatch Nights e WKRP in Cincinnati, além de filmes como S.O.S. - Tem um Louco Solto no Espaço (1987), O Mundo de Andy (1999) e Curvas da Vida (2012).

A notícia da morte comoveu colegas da indústria. Em comunicado divulgado à imprensa americana, o apresentador David Letterman, amigo de longa data do comediante, prestou homenagem.

"Tom foi o primeiro comediante que conheci no Comedy Store em 1975. Nos tornamos amigos imediatamente. Ele tinha sabedoria e histórias infinitas", afirmou Letterman.

A amizade com Frank Sinatra

Embora tenha construído uma carreira sólida no humor, Tom Dreesen ficou conhecido por sua relação próxima com Frank Sinatra. A parceria começou em 1983 e se estendeu por cerca de 14 anos, período em que o comediante abriu apresentações do cantor em diversas cidades.

Em entrevista concedida ao jornal The Desert Sun em 2014, Dreesen revelou o quanto a convivência com o artista impactou sua vida.

"Se ele te amasse, ele te venerava. De muitas maneiras, ele era como um pai para mim. Frank me dava conselhos e orientações, e era um grande amigo", declarou na ocasião.

A amizade se fortaleceu ao longo dos anos e Dreesen chegou a discursar no funeral de Sinatra, em 1998, além de atuar como um dos carregadores do caixão durante a cerimônia.

Legado além dos palcos

Além da atuação e da comédia, Dreesen também se dedicou à literatura. Em 2008, foi coautor do livro Tim and Tom: An American Comedy Act in Black and White, que revisita a trajetória da histórica dupla formada com Tim Reid.

Já em 2020, lançou sua autobiografia, Still Standing: My Journey From Streets and Saloons to the Stage, and Sinatra, na qual relembrou os principais momentos de sua vida pessoal e profissional.

Tom Dreesen deixa as filhas Amy e Jennifer, sete netos e um legado que ajudou a transformar a comédia norte-americana, abrindo caminho para novas gerações de artistas e mostrando que o humor também pode ser uma ferramenta de mudança social.

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