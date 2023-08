Tom Ford compra por US$52 milhões mansão que pertenceu à família de Jacqueline Kennedy; foto

A- A+

O estilista Tom Ford comprou a casa que pertenceu a John Vernou Bouvier Jr e sua esposa, Maude Sargento Bouvier, avós paternos da ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Jacqueline Kennedy. Localizada em East Hampton, nos arredores de Nova York, Jacqueline passou todos os verões de sua vida na propriedade até os 12 anos.

Ford desembolsou US$ 52 milhões para adquirir "Lasata" (os primeiros donos chamavam assim a propriedade e explicaram que significa "lugar de paz"). A casa fica em um terreno de quase três hectares, a apenas duas quadras do mar e a três do exclusivo Maidstone Club. Foi construída em 1917 pelo arquiteto nova-iorquino Arthur C. Jackson e, ao longo dos anos, foi restaurada duas vezes.

A propriedade possui uma casa principal de 2.500 m² com dez quartos, treze banheiros, hall de entrada, sala de estar, salão principal, sala de jantar, cozinha e lavanderia, entre outras comodidades. Possui ainda uma casa de hóspedes com dois quartos, outra casa para o senhorio, piscina, garagem para três carros com oficina e jardins desenhados por Louis Benech. Na época de Bouvier, havia estábulos e uma arena de salto e foi lá que Jackie aprendeu equitação.

