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CINEMA

Tom Hanks não descarta voltar para "Toy Story 6", mas revela condição: "É melhor que valha a pena"

Ator que dá voz ao boneco Woody acredita que animação não deve ganhar novo filme apenas por seu sucesso comercial

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Tom Hanks vê com preocupação avanço da IATom Hanks vê com preocupação avanço da IA - Foto: Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

Tom Hanks dá voz ao boneco Woody desde o primeiro “Toy Story”, lançado em 1995. Mesmo após tantos anos, ele afirma que voltaria ao personagem em um eventual sexto filme da franquia. 

Para continuar interpretando o caubói, no entanto, Tom Hanks impôs uma condição. Em entrevista ao Entertainment Weekly, o ator declarou que uma novo longa-metragem só faria sentido se abordasse novos assuntos.

“Se vão fazer outro 'Toy Story', é melhor que valha a pena”, afirmou Hanks. Ele defende que o inegável sucesso comercial do projeto não pode ser o único motivo para dar continuidade à história.

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“Tem que ser ótimo. Precisa explorar algum tema inovador. Não dá para estender a franquia apenas porque as pessoas gostam do título”, disse o artista.

Na entrevista, Tom Hanks reconheceu que sua voz pode vir a ser recriada pela Pixar com auxílio de inteligência artificial. “O tempo é imbatível. Cada palavra que já gravamos está em algum lugar em mídia digital. Então, eles poderiam montar qualquer coisa que quisessem”, apontou. 

Essa possibilidade, no entanto, deixa o ator desconfortável. Ele classifica a ideia como “assustadora” e, em entrevistas anteriores, já afirmou que o avanço da IA na indústria cinematográfica deve ser vista com cautela. 

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