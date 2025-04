A- A+

CINEMA Tom Hardy comentou sobre gravar filme com Venom e Homem-Aranha: ''adoraria ter feito juntos'' Ator que interpretou vilão comentou sobre realização do papel e inesperada trilogia da saga

Contra todas as probabilidades, a trilogia Venom, estrelada por Tom Hardy, foi um sucesso em Hollywood. O vilão, que teve uma estreia sem brilho nas telonas no filme ''Homem-Aranha 3'', retornou interpretado por Tom Hardy, em uma saga de três filmes que durou de 2018 a 2024.



E no marco de um universo Marvel que se expandiu e cruzou os caminhos de muitos personagens de suas franquias, o público aguardava ansiosamente um possível filme conjunto entre Venom e o Homem-Aranha de Tom Holland. No entanto, isso nunca aconteceu e, em uma entrevista, o ator explicou o quão perto eles estavam de concluir o projeto.

Em uma nota para o The Discourse Podcast, Hardy revelou que o crossover “foi o mais próximo que eu poderia ter imaginado”, acrescentando: “Eu adoraria ter feito um filme juntos, porque só filmar teria sido muito divertido”.

Como a estrela de Venom explicou, um filme sobre o vilão na companhia do Homem-Aranha, ele tinha que ter uma linha muito clara, e ele observou.

"Para mim, fundamentalmente, teria sido para crianças. Porque além do quanto os adultos amam filmes de super-heróis, como evidenciado pelas vendas de ingressos, as crianças constantemente nos lembram o quão importantes esses personagens são para elas. E eles não entendem por que seus personagens favoritos não podem estar juntos em um filme."

Os três filmes da saga Venom foram lucrativos em Hollywood (em média, os lucros da trilogia somaram um bilhão e oitocentos milhões de dólares), e por isso a franquia se consolidou como uma das mais sólidas produzidas pela Sony, baseada em personagens do universo aracnídeo (empresa detentora dos direitos do Homem-Aranha e de toda sua família de heróis e vilões).

E Tom Hardy disse sobre como ele e sua equipe abordaram um projeto centrado no Venom: “Recebemos certos limites e fomos realmente privilegiados por ter a oportunidade de brincar com uma marca tão querida como o Venom, da maneira que tivemos a sorte de usá-la.”

Hardy concluiu: “E seguindo essas linhas, fizemos o que podíamos e o que amávamos fazer. Colocamos todo o nosso coração nisso, dentro dos limites do que nos era permitido fazer com aquele personagem. E foi assim que o prazer do trabalho superou os limites das nossas possibilidades, porque nos concentramos no que nos era permitido fazer.”

Embora Hardy pareça ter descartado oficialmente qualquer possibilidade, a realidade é que no marco do universo Marvel e seus inesperados crossovers, e ainda mais levando em conta a reunião massiva de personagens que Vingadores: Apocalipse significará, sempre há a possibilidade de mostrar o carismático vilão ao lado do Homem-Aranha e, quem sabe, dos demais personagens da casa.

Quando Venom: The Last Dance foi lançado em outubro de 2024, Hardy comentou: “Explorar Eddie e Venom em três filmes foi um prazer. No primeiro filme, eles se encontram e começam a se dar bem; no segundo, eles estão fartos, eles se separam, mas eles voltam porque não conseguem viver um sem o outro. E finalmente, no terceiro, eles se conformam em ser um, e eles têm que enfrentar o inferno juntos.”

Na época, o ator estava muito feliz com a conclusão de sua trilogia, observando: "Eu gosto porque é emocionante terminar algo, e fazê-lo de uma forma forte. Olhando para trás, para onde começamos, sete ou oito anos atrás, em comparação com onde estamos agora, há uma diferença que parece noite e dia." Por fim, ele afirmou que não é necessário assistir aos dois primeiros filmes do Venom para se divertir e aproveitar esta terceira parte, que ele descreveu como "diversa, perversa e engraçada".

Veja também