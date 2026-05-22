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FAMOSOS Tom Hardy é demitido da série "Terra da Máfia" após desavença com produtores, diz site Na reportagem publicada pelo Puck, Matthew Belloni afirma que Tom Hardy vinha gerando desconforto nos bastidores por conta de atrasos frequentes nas gravações e interferências criativas durante a produção

Tom Hardy não deve retornar para a terceira temporada de "Terra da Máfia". De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Matthew Belloni, do site Puck, o ator teria sido afastado da produção após uma série de conflitos nos bastidores envolvendo produtores e equipe criativa da série.

Segundo a publicação, as tensões teriam acontecido principalmente durante as gravações da segunda temporada do drama criminal, que ainda não possui data oficial de estreia. Hardy interpretava Harry Da Souza, protagonista da trama e um dos personagens centrais da história produzida pela Paramount+.

Atrasos e divergências criativas

Na reportagem publicada pelo Puck, Matthew Belloni afirma que Tom Hardy vinha gerando desconforto nos bastidores por conta de atrasos frequentes nas gravações e interferências criativas durante a produção.

Segundo o jornalista, o ator costumava sugerir alterações no roteiro, opinar sobre cenas já aprovadas e tentar modificar diálogos escritos pela equipe responsável pela série.

A publicação também aponta que Hardy estaria insatisfeito com os rumos narrativos da produção, especialmente com a ampliação do foco da trama para outros personagens do elenco.

Produtor teria ameaçado deixar a série

Ainda de acordo com a reportagem de Matthew Belloni, o produtor e roteirista Jez Butterworth chegou a ameaçar abandonar o projeto em meio às tensões envolvendo o ator.

Apesar da repercussão, nem Tom Hardy nem a Paramount+ comentaram oficialmente as informações divulgadas pelo site até o momento.

Série virou sucesso no streaming

Criada por Ronan Bennett e produzida por Guy Ritchie, "Terra da Máfia" rapidamente se tornou um dos principais sucessos recentes da Paramount+.

A trama acompanha duas famílias criminosas rivais em Londres e os conflitos envolvendo seus negócios ilegais espalhados pelo mundo. Na série, Tom Hardy interpretava Harry Da Souza, um intermediário responsável por proteger os interesses da poderosa família Harrigan.

O elenco também conta com nomes como Helen Mirren e Pierce Brosnan.

Segunda temporada já foi gravada

Apesar da suposta saída do ator da terceira temporada, Tom Hardy ainda estará presente no segundo ano da produção, que teve suas gravações encerradas recentemente.

A nova temporada permanece sem previsão oficial de estreia no streaming, enquanto o futuro da série segue cercado de incertezas após a repercussão das informações publicadas pelo Puck.

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