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Polêmica no streaming Tom Hardy gerou mal estar por comportamento em gravações de 'MobLand', diz site Ator, que não tem participação da 3ª temporada da série confirmada, teria se recusado a sair do trailer, deixando Pierce Brosnan e Helen Mirren esperando por horas

Uma fonte do Portal The Hollywood Reporter revelou os bastidores das filmagens da série ‘MobLand’, que apontam para problemas de comportamento do ator Tom Hardy com os colegas de produção que o teriam levado a ser desligado da série para a próxima temporada.

Segundo a publicação, caso seja aprovada, a terceira temporada de 'MobLand' deve começar a ser filmada ainda este ano — mas o comportamento de Hardy no set da segunda temporada teria assustado os produtores.



Tom Hardy vinha sendo assunto na última semana após supostamente ter sido demitido da série de sucesso da Paramount+, embora a fonte do The Hollywood Reporter não crave o destino do astro britânico na produção, que ainda não renovou oficialmente a série para uma terceira temporada.

As informações de bastidores é que ele vem entrando em conflito com os produtores, incluindo o produtor executivo Jez Butterworth e outros da 101 Studios de David Glasser, a produtora por trás de MobLand, filmada em várias localidades do Reino Unido.



Segundo a fonte do Portal, Hardy deixava o elenco esperando propositalmente, como “uma jogada de poder” e acrescentou que deixar os colegas de set esperando era um “suicídio de carreira”.

Segundo matéria da Puck News, Hardy também estava tentando alterar diálogos e fornecer notas de roteiro para Butterworth e o criador Ronan Bennett. Em MobLand,Hardy interpreta Harry Da Souza, um resolvedor de problemas da família criminosa Harrigan, liderada pelo patriarca Conrad (Brosnan) e pela matriarca Maeve (Mirren).



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