A- A+

FAMOSOS Tom Hardy, de 'Venom' e 'Mad Max', fará longa pausa na carreira por estar 'caindo aos pedaços' Ator acaba de encerrar o trabalho na segunda temporada da série 'Terra da máfia'

Conhecido pelo trabalho em filmes populares como "A origem", "Batman: O cavaleiro das trevas ressurge", "Mad Max: Estrada da fúria" e "Venom", Tom Hardy anunciou que fará uma longa pausa na carreira.

Fontes próximas do ator ouvidas pelo Daily Mail informaram que ele pode entrar em um recesso de anos para recarregar as energias. Em entrevista à revista Esquire, no ano passado, o astro afirmou que seu corpo estava "caindo aos pedaços" em razão das exigências profissionais e da falta de descanso.

"Já fiz duas cirurgias no joelho, tenho uma hérnia de disco na coluna e também estou com ciática... Está tudo se deteriorando e não vai melhorar", afirmou o ator à época.

Agora, após as gravações da segunda temporada da série "Terra da máfia", parece que Hardy decidiu tirar o famoso descanso. Segundo informações, o desejo dele é passar mais tempo ao lado da esposa, Charlotte Riley, e dos filhos de dez e sete anos. Ele também é pai de um garoto de 17 anos, fruto da relação com a ex-namorada Rachael Speed.

Veja também