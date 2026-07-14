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Famosos Tom Holland confirma ter sido ignorado por Erling Haaland após convite para jantar Jogador norueguês não sabia quem era o astro de Homem-Aranha porque não assiste 'a muitos filmes'

Tom Holland, quem? Nem mesmo o sucesso na franquia "Homem-aranha" fez o jogador de futebol norueguês Erling Haaland, atacante do Manchester City e uma das estrelas da Copa do Mundo 2026, saber quem era o ator. No "The tonight show", com Jimmy Fallon, o ator britânico, fanático por futebol e torcedor do Tottenham Hotspur, confirmou que mandou uma mensagem no Instagram para o atleta, convidando-o para jantar, e foi ignorado porque Haaland não fazia ideia de quem ele era.

"Fale a verdade, você mandou mensagem privada para Erling Haaland?", perguntou Fallon.

"Sim", disse Holland. "E vou te contar: esta é exatamente a experiência de humildade que é importante para os atores. Tipo: 'vou mandar mensagem para ele, levá-lo para jantar'. E não tive nem uma desculpa, tipo: 'estou ocupado esta noite jogando futebol'. Nada".

Estrela de "A odisseia", filme de Christopher Nolan que entra nos cinemas brasileiros na próxima quinta-feira, Holland disse que estava em Monaco assistindo a uma corrida de Fórmula 1 e Haaland estava num espaço privativo perto dele.

"Tentei a sorte. Mandei uma mensagem. Nunca imaginei falar sobre isso na TV, mas cá estamos", disse, antes de responder a Fallon se jantaria com ele hoje.

"Não acho que ele jantaria comigo depois do outro dia", disse, referindo-se à partida de quartas-de-final em que a Inglaterra venceu a Noruega por 2x0. "Ele é incrível, uma lenda".

Haaland deu uma entrevista recente contando essa história pela primeira vez. "Eu não assisto a muitos filmes, então não faço ideia de quem as pessoas são. Recebi uma mensagem perguntando se poderíamos sair para jantar, mas eu nunca tinha visto aquela pessoa antes, então nem respondi. Eu não queria responder alguém desconhecido", explicou durante o programa de entrevistas norueguês "A Laget".

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