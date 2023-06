A- A+

ENCONTRO DE MILHÕES Tom Holland declara amor ao futebol do Brasil e fala sobre encontro com Neymar 'Acho que a forma como vocês jogam é arte', diz ator

O ator britânico Tom Holland, mundialmente famoso por ser o atual “Homem-aranha” do Universo Cinematográfico Marvel, não precisou ler nenhuma página do roteiro da série “Entre estranhos”, no ar na próxima sexta-feira na Apple TV+, para dizer “sim” ao projeto.

Até porque não havia nada mesmo para ser lido. Ele ficou encantado apenas com história que o criador e roteirista, Akiva Goldsman, vencedor do Oscar de melhor roteiro adaptado por “Uma mente brilhante”, em 2002, lhe contou.

— Fiquei animado de estar no projeto mesmo antes de ter um roteiro porque era algo que eu nunca tinha feito. Akiva vendeu a ideia de um jeito incrível— disse Tom, em entrevista por chamada de vídeo. — Sem sombra de dúvida, foi o trabalho mais difícil que já fiz. Não houve nada que chegasse remotamente perto dessa série.

Há pouco a se falar sobre o thriller que cativou tanto o jovem quanto sua principal colega de cena, Amanda Seyfried. Qualquer detalhe a mais pode revelar pontos cruciais da história, então só é possível dizer que Tom interpreta Danny, um jovem que se envolve num tiroteiro em pleno Rockfeller Center, em Nova York, no verão de 1979. Na prisão, o caminho dele se cruza com o da interrogadora Rya, interpretada por Amanda, dona de todos os prêmios de melhor atriz de minissérie no ano passado por “The dropout”, do Star+. Ela ficou com Emmy, SAG, Critics Choice e outros mais.

— Filmei essa série antes de “The dropout” ser lançado. Estava procurando um projeto em que pudesse interpretar alguém completamente diferente — diz Amanda, que na produção do Star+ dramatizou a golpista Elizabeth Holmes, hoje presa por enganar investidores com uma empresa de saúde fraudulenta.

Amanda e Tom nunca haviam trabalhado juntos antes. A americana tinha na cabeça os blockbusters que ele estrelara e a performance dele no programa “Lip sync battle”, em 2007: um cover da música “Umbrella”, de Rihanna.

"Eu o assisti nos grandes filmes épicos, tipo “Uncharted, e vi a dança em “Umbrella”. Ri demais. Pensei: “esse garoto é realmente talentoso”" relembra. "Achei muito legal ele querer dar esse mergulho profundo agora".

Neste trabalho, Tom também se enveredou na posição de produtor. Apesar de ter ocupado esse posto também em “Uncharted: fora do mapa”, lançado no ano passado, ele foi ainda mais atuante na produção dessa série.

"Em “Uncharted”, participei muito do processo de escrita do roteiro, de encontrar o diretor. Mas em “Entre estranhos”, me envolvi de um jeito mais profundo: me envolvi no figurino, no cabelo e maquiagem, conversei sobre que diretores e diretor de fotografia nós queríamos. Foi uma experiência muito mais imersiva", disse o jovem, que bateu o pé para que o personagem tivesse o visual que foi ao ar.

O cabelo do Danny foi uma escolha minha. A plataforma queria que eu mantivesse o cabelo que estava na época, mas cortei mesmo assim. A Apple acabou aceitando que tomamos a decisão certa, mas eles estavam muito, muito hesitantes no começo.

Já com outro visual, dias da divulgação da série, o britânico estava no Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 e deixou os fãs brasileiros enlouquecidos ao postar uma foto com Neymar no evento. Ao ouvir sobre o rebuliço nas redes sociais, riu e não economizou nos elogios:

"Acho que a forma como vocês jogam futebol é arte. Sou um grande fã do Neymar. Estávamos tentando nos encontrar há muito tempo e toda vez que marcávamos acabava não acontecendo", disse Tom. "A única vez que não planejamos nos esbarramos. Foi bom finalmente conhecê-lo. Amo o futebol brasileiro".

