Tom Holland se machuca durante gravações de "Spider-Man: Brand New Day"

Ninguém mais se machucou durante o acidente

Ator Tom Holland - Foto: Reprodução/Instagram

De acordo com o portal de notícias de entretenimento, Variety, o ator Tom Holland que interpreta o homem-aranha se machucou e sofreu uma leve concusão durante as filmagens do filme de “Spider-Man: Brand New Day”. A informação foi confirmada na noite deste domingo (21).

O filme começou a ser filmado em agosto deste ano e o filme está planejado para ser lançado em julho de 2026.  

Entre outros atores confirmados no longa estão Zendaya, Jacob Batalon,  Liza Colon-Zayas, Tramell Tillman, Sadie Sink e Mark Ruffalo. De acordo com a fonte, ninguém mais se machucou durante o acidente.

