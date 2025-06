Tom Rhys Harries será o vilão Cara-de-Barro em novo filme da DC Studios

A- A+

Tom Rhys Harries, ator das séries “White Lines” e “Suspicion”, foi escolhido para estrelar um novo projeto da DC Studios. Segundo o site Deadline, ele interpretará o Cara-de-Barro, em um filme sobre o vilão que está em desenvolvimento.

O ator galês desbancou nomes conhecidos que também estavam na disputa pelo papel, Jack O'Connell (“Extermínio 3”), Tom Blyth (“Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes”), Leo Woodall (“The White Lotus”) e George MacKay (“1917”).

O longa-metragem será dirigido por James Watkins, diretor de filmes de terror como “Não Fale o Mal” e “A Mulher de Preto”. Mike Flanagan, criador de “A Maldição da Residência Hill”, escreveu o primeiro rascunho do roteiro.

Apresentado nos quadrinhos do Batman em 1940, o Cara-de-Barro é um vilão metamorfo com corpo feito de argila. Originalmente, ele era um ator que se revolta e passa a cometer crimes, adotando a identidade de um personagem que interpretou em um filme de terror.

As filmagens devem começar em outubro deste ano, com previsão de estreia no dia 11 de setembro de 2026. James Gunn e Peter Safran comandam a produção, ao lado de Matt Reeves e Lynn Harris, ambos de “The Batman”.

