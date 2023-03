A- A+

Cultura+ Tom Sizemore, ator de "O Resgate do Soldado Ryan", morre aos 61 anos O ator sofreu um aneurisma cerebral em fevereiro e na sexta-feira (3) foi desconectado do aparelho que o ajudava a respirar

O ator americano Tom Sizemore, conhecido por seu papel no filme "O Resgate do Soldado Ryan" e com uma vida marcada pelas drogas, morreu aos 61 anos, anunciou seu agente na sexta-feira(3).

O ator sofreu um aneurisma cerebral em fevereiro e na sexta-feira (3) foi desconectado do aparelho que o ajudava a respirar. Alguns dias antes, os médicos concluíram que nada mais poderia ser feito por ele, segundo seu agente Charles Lago.

"É com grande tristeza e dor que devo anunciar que o ator Thomas Edward Sizemore ("Tom Sizemore") faleceu enquanto dormia tranquilamente no Hospital St. Joseph em Burbank", disse seu agente em um comunicado.

"Seu irmão Paul e seus filhos Jayden e Jagger (...) estavam ao seu lado", acrescentou.

Durante sua carreira, Sizemore trabalhou com algumas das maiores estrelas de Hollywood, mas seu papel mais memorável foi como um soldado americano na Segunda Guerra Mundial no filme de 1998 "O Resgate do Soldado Ryan", dirigido por Steven Spielberg.

O longa foi indicado ao Oscar de Melhor Filme e seus atores, incluindo Tom Hanks e Matt Damon, foram indicados por sua atuação conjunta ao prêmio de Melhor Elenco pelo Screen Actors Guild.

Nascido em Detroit em 1961, Sizemore trabalhou como ator em Nova York na década de 1980 e teve seu primeiro papel de destaque em "Nascido em 4 de julho" (1989), de Oliver Stone.

Ao longo da década de 1990, atuou em outros filmes, como "Amor à Queima-Roupa", escrito por Quentin Tarantino, e "Assassinos por Natureza", também de Stone.

Sizemore era dependente de heroína e cocaína. Em 2003, foi condenado por agredir sua então namorada e passou oito meses na prisão. As drogas o colocaram em problemas com a lei em várias ocasiões nos anos seguintes e lhe custaram uma nova sentença de prisão.

Apesar de seus problemas pessoais, ele continuou a trabalhar e participou de séries de televisão como "Havaí 5.0" e "Law & Order".

