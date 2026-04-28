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Famosos Tom Welling deixa vida em Hollywood e se muda para rancho na Califórnia Ator conhecido por interpretar Superman na TV decidiu mudar de vida durante a pandemia

Conhecido por interpretar Superman na popular série "Smallville", Tom Welling decidiu deixar para trás a agitada vida de Los Angeles em busca de uma rotina mais tranquila em que aproveitasse melhor o tempo ao lado da esposa e dos dois filhos.

Foi assim que o ator comprou um rancho em Mount Shasta, no Norte da Califórnia. Após visitar seus avós na região, em 2020, em meio à pandemia da Covid-19, o astro logo sentiu uma conexão e decidiu que iria estabelecer ali uma nova vida.

"Los Angeles era insana naquela época. Não havia carros nas ruas, você não podia ir a lugar nenhum. As pessoas não deixavam suas casas. Nosso primeiro filho estava começando a engatinhar e tinha apenas uma pequena varanda para brincar. Foi quando nasceu o pensamento, 'não sei se conseguimos ficar aqui mais'", lembrou o ator em entrevista à revista People.

Apaixonado com o clima de cidade pequena, em que não é abordado por ninguém, Welling segue trabalhando no campo do entretenimento. Recentemente, apresentou o podcast TalkVille, ao lado do colega Michael Rosenbaum, em que relembravam a experiência na série do "menino de aço". Ele também lançou a comédia romântica "Chasing summer", escrita e estrelada por Iliza Shlesinger, no Festival de Sundance.





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