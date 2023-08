A- A+

arquitetura Tomás Lapa relança livro sobre arquitetura da paisagem do Recife; confira detalhes Evento de estreia da segunda edição acontece nesta quinta-feira (10)

Com quase 500 anos, a Cidade do Recife já teve sua beleza de ruas e outros espaços retratados em verso, prosa e música. A análise da paisagem, nas perspectiva arquitetônica, ganha o relançamento de um intitulado "O Recife de frente e perfil", do professor, arquiteto e urbanista Tomás Lapa, em uma edição revisada e ampliada.

O relançamento acontece nesta quinta-feira (10), às 18h, no auditório do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco, na Ilha do Leite. Antes da sessão de autógrafos haverá uma especial apresentação da obra pelo professor emérito da UFPE, Jan Bitoun e pela arquiteta e urbanista Lúcia Veras.

A primeira edição do livro foi lançada em 1987 e estava esgotada. A edição 2023 conta com apoio do CAU/PE e prefácios assinados pelo arquiteto e urbanista José Luiz da Mota Menezes (na primeira edição), e Antônio Paulo Rezende (segunda edição).

"Não pretendemos que esta seja uma obra para especialistas em restauração do Patrimônio Histórico e Cultural. Não se trata, tampouco, de um livro de História, onde é dada ênfase aos fatos do passado. A paisagem da cidade, que está continuamente evoluindo, não deve perder seus atributos mais marcantes. Assim sendo, trata-se neste livro de aportar elementos que ajudarão na tomada de consciência daqueles que vivem na cidade, que pensam conhecê-la e que se empenham em conservá-la", disse Tomás.

