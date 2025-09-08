Seg, 08 de Setembro

CINEMA

"Tomb Raider" ganhará nova série com Sophie Turner no papel de Lara Croft

As filmagens devem começar em 19 de janeiro de 2026

Foto: PlayStation/Divulgação

Sophie Turner é a nova Lara Croft. O Prime Video confirmou na quarta-feira, 3, que a atriz de Game of Thrones foi escalada para interpretar a arqueóloga na nova série de Tomb Raider criada, escrita e produzida por Phoebe Waller-Bridge (Fleabag).

A britânica Turner, de 29 anos, assume o papel que já foi vivido nas telonas em ocasiões anteriores por Angelina Jolie (em filmes de 2001 e 2003) e Alicia Vikander (em Tomb Raider: A Origem, de 2018). Segundo o Deadline, as negociações para o contrato entre a atriz e a plataforma de streaming começaram em novembro de 2024. As filmagens devem começar em 19 de janeiro de 2026.

O projeto de transformar Tomb Raider em uma série foi alardeado pela primeira vez em 2023, com Waller-Bridge já atrelada ao projeto. A produção ganhou sinal verde em maio do ano passado, mas, desde então, vinha sem novidades. A falta de atualizações gerou especulações sobre possíveis problemas criativos. Agora, o produtor executivo Chad Hodge entra no projeto dividindo as tarefas com Phoebe.

"Estou muito animada em anunciar Sophie Turner como nossa Lara, ao lado dessa equipe criativa fenomenal", disse Waller-Bridge, em comunicado enviado à imprensa. "Não é sempre que se tem a oportunidade de fazer uma série dessa magnitude com uma personagem que você cresceu amando. Todos os envolvidos são extremamente apaixonados por Lara e são tão extravagantes, corajosos e hilários quanto ela. Preparem seus artefatos... Croft está chegando."
 

