"Tomb Raider": Sophie Turner aparece caracterizada como Lara Croft para nova série

Série baseada na franquia de videogames já iniciou as gravações; o projeto é liderado por Phoebe Waller-Bridge, de "Fleabag"

A primeira imagem da atriz Sophie Turner como Lara Croft foi revelada nesta quinta-feira, 15 de janeiro.A primeira imagem da atriz Sophie Turner como Lara Croft foi revelada nesta quinta-feira, 15 de janeiro. - Foto: Prime Video / Divulgação

A produção da série original Tomb Raider, pelo Prime Video, já está em andamento. A primeira imagem da atriz Sophie Turner como Lara Croft foi revelada nesta quinta-feira, 15 de janeiro.

A série é baseada na icônica franquia de videogames Tomb Raider, que acompanha as aventuras da arqueóloga mundialmente conhecida, Lara Croft.

Turner, conhecida por dar vida à personagem Sansa Stark, em Game Of Thrones, foi confirmada para interpretar Croft em setembro de 2025.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O elenco também conta com os nomes recentemente anunciados de Sigourney Weaver (Avatar), Jason Isaacs (Harry Potter, The White Lotus), Martin Bobb-Semple (All American), Jack Bannon (Pulse, The Darkness), John Heffernan (Drácula, O Ritual), Bill Paterson (Fleabag), Paterson Joseph (Wonka), Sasha Luss (Anna, Degradação), Celia Imrie (O Clube do Crime das Quintas-feiras, Mamma Mia), August Wittgenstein e Juliette Motamed.

O projeto é liderado por Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), que atua como criadora, roteirista, produtora executiva e co-showrunner, ao lado de Chad Hodge, também co-showrunner e produtor executivo. Jonathan Van Tulleken completa a equipe como diretor e produtor executivo.

Tomb Raider é produzida por Story Kitchen, Crystal Dynamics e Amazon MGM Studios.
 

