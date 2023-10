A- A+

TEMPORAL Tomorrowland Brasil anuncia cancelamento dos shows desta sexta (13); confira a íntegra do comunicado Os danos causados pelas fortes chuvas em Itu (SP) motivaram a decisão; organização confirmou os shows do sábado (14)

Devido aos danos causados pelas fortes chuvas que ocorreram em Itu (SP), nesta quinta (12), a organização do Tomorrowland Brasil, anunciou o cancelamento dos shows que aconteceriam nesta sexta (13), segundo dia do festival.

De acordo com a produção, o temporal provocou alagamentos nas áreas internas do Tomorrowland Brasil, assim como grandes danos nos estacionamentos e nas vias de acesso ao festival.

A decisão pelo cancelamento foi comunicada no perfil oficial do evento no Instagram. O festival informou que, em breve, o público será orientado sobre o reembolso.

No entanto, a organização do Tomorrowland Brasil informou que os shows do terceiro dia de festival, este sábado (14) – estão confirmados.

Confira a íntegra do comunicado:

“Prezados visitantes,

Devido aos fortes temporais, chuvas e alagamentos durante o dia de ontem, as áreas internas do Tomorrowland, estacionamentos e vias de acesso estão muito danificadas. Em função desses acontecimentos, anunciamos a não realização do festival na data de hoje, sexta-feira, 13 de outubro.



Estamos trabalhando fortemente para garantir que tenhamos as condições necessárias para recebê-los com segurança. Amanhã, sábado, 14 de outubro, o Tomorrowland Brasil volta a abrir as portas. Para os visitantes do DreamVille, teremos uma programação especial com a abertura do The Gathering Stage. Informações sobre reembolso serão divulgadas em breve”.

