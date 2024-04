A- A+

FESTIVAL Tomorrowland Brasil anuncia line-up após última edição com lamaçal e dia cancelado Tomorrowland volta após uma edição desafiadora no ano passado

O Tomorrowland Brasil, versão brasileira do maior evento de música eletrônica do mundo, anunciou na quarta-feira, 17, o line-up da edição deste ano. Ao todo, mais de 100 atrações estão na programação do festival, incluindo Alok, Alesso, Armin Van Buuren e Hardwell.

O Tomorrowland volta após uma edição desafiadora no ano passado. O festival chegou a ter um dos dias cancelados devido a uma forte chuva que causou grandes danos na estrutura, segundo a própria produção. Na ocasião, pessoas que foram ao evento relataram que um lamaçal tomou conta do local.

No ano passado, o festival retornou após sete anos da então última edição no Brasil. Alok também esteve entre as atrações e foi o responsável por encerrar o evento.

O Tomorrowland Brasil ocorre entre os dias 11 e 13 de outubro em Itu, no interior de São Paulo. Os preços dos ingressos variam entre R$ 550 (Day Pass, meia-entrada) e R$ 4.850 (Full Madness Comfort Pass). Há também pacotes com estadia e opções de reservas de transporte.

Para adquirir as entradas, é necessário realizar um pré-registro no site oficial do evento até o dia 1º de maio. As primeiras 20 primeiras pessoas de cada nacionalidade a realizarem o pré-registro poderão comprar já na próxima segunda, 22.

Quem participou do ano passado também terá uma pré-venda especial no dia 29. A venda geral ocorre no dia 2 de maio, a partir das 10h. Confira as informações para compra de ingressos abaixo:

Tomorrowland Brasil

Quando: 11, 12 e 13 de outubro de 2024, das 13h à 1h

11, 12 e 13 de outubro de 2024, das 13h à 1h Onde: Parque Maeda - Rod. Dep. Archimedes Lammoglia - km 18, Itu–SP

Parque Maeda - Rod. Dep. Archimedes Lammoglia - km 18, Itu–SP Pré-registro: De 10 de abril, às 10h, até 1º de maio, às 10h - Horário de Brasília

De 10 de abril, às 10h, até 1º de maio, às 10h - Horário de Brasília Venda geral dos ingressos: A partir de 2 de maio, às 10h - Horário de Brasília

Veja também

SHOW Piloto de barco fará teste do bafômetro para show de Madonna no Rio