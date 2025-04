Tomorrowland Brasil confirma atrações para a edição de 2025; confira os artistas

A- A+

O Tomorrowland Brasil 2025 anunciou as atrações confirmadas para a edição deste ano. O festival de eletrônica, que se consagra como um dos maiores do mundo, acontece nos dias 10, 11 e 12 de outubro, no Parque Maeda, em Itu (SP).

Entre as atrações internacionais confirmadas para o Tomorrowland Brasil 2025, estão os artistas Agents Of Time, Alesso, Armin van Buuren, Axwell, Bibi Seck, B Jones, Lost Frequencies, Maddix, Meduza, Miss Monique e outros.

O Brasil também integra a programação do festival eletrônico, contando com os nomes de DJ Alok, Vintage Culture e Zerb, Aline Rocha, ATKÖ, Aura Vortex, Bhaskar, Bruno Be, Camila Jun, Cat Dealers, Fernanda Pistelli, GABE, Malive, Unfazed, V.Falabella, Wrecked Machines e muitos outros.

O Tomorrowland Brasil 2025 escolheu a temática "LIFE" ("VIDA", em português).

Uma das novidades da edição de 2025 é que o Parque Maeda, local onde o festival acontece, receberá seis palcos.

Para garantir os ingressos, é necessário fazer um pré-registro, que está disponível no site oficial do evento.

A venda geral mundial de ingressos começa nesta terça (8), às 10h.

Confira todas as atrações divulgadas

Absolem; Agents Of Time; Alesso; Aline Rocha; Alok; ANNA; Antdot; Armin van Buuren; ATKÖ; Aura Vortex; Axwell; Becker; Bhaskar; Bibi Seck; B Jones; Bora Uzer; Bigfett; Blazy; Bruno Be; Bruno Martini; Camila Jun; Cassian; Cat Dealers; Curol; Da Tweekaz; Dang3r; Dimitri Vegas; DubVision; Eli Iwasa; FatSync; Fedde Le Grand; Fernanda Pistelli; GABE; Henri PFR; Ida Engberg; I Hate Models; James Hype; John Newman; KASIA; Kevin de Vries; Kevin di Serna; Kölsch; Konstantin Sibold; Kiko Franco; KVSH; Laidback Luke; Layton Giordani; Liu; Lost Frequencies; Lucas & Steve; Maddix; Malifoo; Malive; MANDY; Matisse & Sadko; Max Styler; Maz; Meduza; Mees Salomé; Mind Against; Miss Monique; NERVO; Nicky Romero; Nico Moreno; Odymel; Olympe; R3HAB; Reinier Zonneveld; Roddy Lima; Samm; Sighter; Silvio Soul; Steve Aoki; Third Party; Unfazed; V.Falabella; Vintage Culture; VTSS; Wrecked Machines; Yotto; Yves V; ZAC; Zerb

