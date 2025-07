A- A+

FESTIVAL Tomorrowland é confirmado e abre camping após incêndio destruir o palco principal na Bélgica Área do festival deve receber centenas de amantes da música eletrônica e astros do segmento

Os organizadores de Tomorrowland decidiram manter o evento mesmo depois de um incêndio destruir totalmente, nesta quarta-feira, o palco principal do festival na Bélgica. O incidente ocorreu às vésperas do evento anual, que atrai amantes da música eletrônica de todo o mundo. Ninguém ficou ferido.



O evento vai acontecer em dois fins de semana consecutivos: o que começa nesta sexta-feira e o de 25 de julho, disseram os organizadores em entrevista coletiva.

Organização

Cerca de 100 mil participantes são esperados a partir de sexta-feira no local, em Boom, perto da Antuérpia. As portas do acampamento DreamVille foram abertas já nesta quinta-feira, quando vão ocorrer atividades da Global Journey em Bruxelas e Antuérpia.

"É impossível expressar em palavras o que estamos sentindo. O Palco Principal do Orbyz do Tomorrowland Belgium 2025, uma criação nascida de pura paixão, imaginação e dedicação, não existe mais. Este não era apenas um palco. Era um mundo vivo e pulsante. Do primeiro esboço em uma página em branco, às incontáveis horas de design conceitual, colaboração artística, engenharia, criação e construção, cada peça do Orbyz carregava um pedaço da nossa alma. Mas nos apegamos à magia que o Orbyz nos deu", destacou a organização, em nota divulgada nesta quinta.

A organização ressaltou que nenhum outro espaço do festival foi afetado e disse estar ''buscando soluções'' para que o primeiro fim de semana transcorra como o planejado.

Programação

Dezenas de DJs e grandes nomes da música eletrônica, como David Guetta, Lost Frequencies, Armin Van Buuren e Charlotte de Witte, estão programados para a primeira etapa do festival, entre sexta-feira e domingo. Os artistas vão se dividir entre o “Main Stage”, para dois terços dos espectadores, e o “Freedom Stage”, para o restante.

O Main Stage, o maior dos palcos, que contava com uma vasta decoração de conto de fadas para imergir o público em outro universo, foi totalmente destruído pelo incêndio na tarde desta quarta-feira. Cerca de 100 bombeiros foram mobilizados para controlar as chamas.

Criado há 20 anos, por dois irmãos belgas, o Tomorrowland se tornou uma marca internacional reconhecida no universo da música eletrônica. O festival também acontece todos os anos na estação de esqui de Alpe d’Huez, na França, e tem uma edição no Brasil.

Veja também