MÚSICA Tonfil lança seu segundo album no bar Barrio, em Olinda "Moldura" será apresentado com a participação do pandeirista Miguel Marinho, neste sábado (18)

O bar Barrio recebe o artista Tonfil para o lançamento do seu álbum "Moldura", neste sábado (18), a partir das 17h. Acompanhado pelo pandeiro de Miguel Marinho, o artista também fará releitura de clássicos do samba, boleros e canções, fazendo uma ponte com a poesia e contos sertanejos.

Cantor e compositor pernambucano de São José do Egito e Neto de Louro do Pajeú, um dos maiores repentistas brasileiros, Tonfil envolveu-se desde cedo com o universo da poesia e da música, chegando a participar de festivais de sua cidade ainda com 12 anos, começando a compor também nesta idade.

Em 2011, lançou seu primeiro álbum de forma independente :“Acontecer”, junto dos músicos Vinícius Sarmento e Greg Marinho com repertório autoral, baseado na poética popular brasileira e sertaneja.

O seu mais novo álbum, "Moldura", tem um trabalho dirigido e produzido por Juliano Holanda, conta com onze faixas que são assinadas por compositores como AnaÍra Mahin, Joana Terra, Isabela Moraes, Ezter Liu, PC Silva, Antonio Marinho, Lula Queiroga, Juliano Holanda, Zeto, Ênio - O Homem Borba, Gean Ramos, Martins e Marcello Rangel.

Serviço:

Quando: sábado, às 17h

Onde: Barrio Café e Bar - Avenida Joaquim Nabuco, N. 05, Olinda.

Couvert: R$ 15

Mais infomrações: 81 98910-3015

