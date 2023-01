Toni Garrido realiza show gratuito em Fernando de Noronha

A- A+

O cantor Toni Garrido realiza uma apresentação em Fernando de Noronha nesta terça-feira (3). O show ocorre no Forte Noronha, a partir das 17h, gratuito aos moradores da ilha.

O carioca promete releituras dos seus principais sucessos na carreira solo e com a banda Cidade Negra, além de hits da música popular brasileira. No setlist, destaque para “Firmamento”, “O Erê” e “Realidade Virtual”.



O evento terá capacidade de até 600 pessoas, via pulseira de acesso, sendo a entrada por ordem de chegada. Além do show de Toni, a tarde contará com apresentação do DJ Tekila.

Serviço:

Forte Noronha Sunset, com Toni Garrido

Nesta terça-feira (3), às 17h

Forte Noronha (BR-363, Fernando de Noronha)

Acesso gratuito

