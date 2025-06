A- A+

Música Toninho Ferragutti e Quinteto da Paraíba tocam no Recife, neste sábado (21) Apresentação gratuita será na Igreja de São Pedro dos Clérigos, no Pátio de São Pedro, às 17h

O paulista Toninho Ferragutti se junta ao Quinteto da Paraíba em apresentações em João Pessoa e Recife, neste fim de semana. A estreia será na Sala Radegundis Feitosa, na UFPB, sexta (20) às 20h. No dia seguinte, no sábado (21), a apresentação será na Igreja de São Pedro dos Clérigos (Pátio de São Pedro - R. das Águas Verdes, 64, bairro de São José), às 17h.



O Quinteto da Paraíba é formado por Ronedilk Dantas (1º violino), Wilen Moreira (2º violino), Ulisses Silva (viola), Nilson Galvão (violoncelo) e Xisto Medeiros (contrabaixo), para dois concertos gratuitos em João Pessoa e no Recife. A estreia será na Sala Radegundis Feitosa, na UFPB, em 20 de junho, às 20h.



Ambas as apresentações contam com patrocínio exclusivo da Galvani Fertilizantes, através da Lei Rouanet.

Toninho Ferragutti reencontra o Quinteto da Paraíba para resgatar algumas faixas do álbum "Nem Sol Nem Lua" mescladas às do mais recente, "De Sol a Sol", em arranjos de importantes orquestradores como Adail Fernandes, Alexandre Mihanovich, Nailor Azevedo Proveta, Rafael Piccolotto, Tiago Costa e outros.

Eles voltam a dividir os palcos após um ano e meio de hiato. “A vontade é que estivéssemos juntos mais vezes. A sonoridade do Quinteto da Paraíba é o que eu busco como linguagem de um quinteto de música brasileira, a gente se identifica muito. Eles se inspiram na música brasileira, nos sotaques, na linguagem musical do Brasil”, explica Ferragutti, artista que já encontrou um caminho próprio na cena musical brasileira e internacional – como o público presente a estas apresentações do acordeonista junto com um dos mais importantes grupos de câmara do nosso país poderá testemunhar.

"De todas as figuras virtuosas com quem eu convivi, acho que Toninho Ferragutti é o mais virtuoso. Quando se fala em virtuosismo, geralmente se pensa em passagens rápidas. Isso ele faz brincando, mas o mais impressionante é essa capacidade poética com a música, o fazer musical, como se não houvesse uma distinção entre ele e a própria música. É uma felicidade podermos ter um solista como ele e um privilégio para a música brasileira", elogia Xisto, que compara o artista ao apelido de Sivuca: Poeta do Som.

Sobre Toninho Ferragutti

O paulista Toninho Ferragutti é um dos mais renomados acordeonistas brasileiros. Ao longo de mais de 30 anos de carreira, o músico, compositor e arranjador paulista apresentou shows e gravações nacionais e internacionais.



Em seu repertório, choros, valsas, sambas, ritmos nordestinos e sulistas, jazz e música instrumental, além de música erudita – retrato desse trânsito entre gêneros, algo raro entre os acordeonistas de nosso país.



No currículo, o artista acumula inúmeras apresentações com outros grupos, a exemplo de Orquestra Brasil Jazz Sinfônica, Camerata Romeu, OSESP, e nomes do quilate de Gilberto Gil, Maria Bethânia, Maria Schneider, Lenine, Chico César, Maria João, Mário Laginha, Quinteto da Paraíba, Mônica Salmaso, Spok, entre outros.



Parceria

Esse reencontro ocorre quase duas décadas após o lançamento do disco Nem Sol Nem Lua (Biscoito Fino, 2006), no qual Toninho gravou composições autorais pela primeira vez com um grupo de câmara formado por dois violinos, viola de arco, violoncelo e contrabaixo: justamente o Quinteto da Paraíba.



Seis anos depois, em O Sorriso da Manu (Borandá, 2012), acrescentou piano e percussão a um quinteto com a mesma formação, desta vez formado por instrumentistas paulistas.



A aptidão para parcerias também faz parte da trajetória do Quinteto da Paraíba, um dos mais renomados grupos de música de câmara do Brasil, reconhecido pelo importante trabalho de resgate do Movimento Armorial.



Criado no Departamento de Música da Universidade Federal da Paraíba, trafega com versatilidade entre a música de concerto e a música popular e possui seis álbuns próprios gravados, além de parcerias com Xangai, Chico César, Lenine, Sivuca, Virgínia Rosa e Antônio Nóbrega, entre outros.

A inquietação de Toninho, qualidade comum a grandes artistas, ansiava por mais do que adaptar ou transcrever suas composições para acordeom e quinteto de cordas.



Ele projetava compor especialmente, com o pensamento voltado para o resultado sonoro, para os timbres que a formação pode proporcionar.



Assim, nasceu, em 2021, o álbum De Sol a Sol (Selo Sesc), com 12 composições inéditas nas quais acordeom e quinteto dividem o protagonismo, exatamente porque as músicas foram criadas especialmente para os seis instrumentos.

Os três álbuns são marcantes na história da música instrumental brasileira pela excelência das composições, dos arranjos e dos músicos que neles estão.



São trabalhos que uniram o acordeom, um dos instrumentos mais populares do Brasil, a uma formação tradicional da música erudita mundial – o quarteto de cordas – acrescida do contrabaixo que, entre outras virtudes, é responsável pelo molho fundamental à música brasileira.



SERVIÇO:

Concerto de Toninho Ferragutti e Quinteto da Paraíba

Entrada gratuita

Classificação etária: livre

Acessibilidade física e Libras disponíveis

João Pessoa

Quando: 20 de junho, às 20h

Onde: Sala Radegundis Feitosa (Universidade Federal da Paraíba, Castelo Branco)

Recife

Quando: 21 de junho, às 17h

Onde: Igreja do Pátio de São Pedro (Rua das Águas Verdes, 64, São José)

