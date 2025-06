Tony Awards 2025: 'Maybe Happy Ending' leva 6 prêmios; veja lista completa dos vencedores

A- A+

"Maybe happy ending", um emocionante musical da Broadway sobre dois robôs descartados que fazem uma viagem e constroem um relacionamento, venceu o cobiçado Tony de melhor musical original na noite de domingo (8), coroando uma jornada notável para um espetáculo que enfrentava grandes obstáculos, mas conquistou tanto a crítica quanto o público.

O triunfo de um show com um título enigmático e temas difíceis de explicar foi um voto de confiança em originalidade por parte de uma indústria frequentemente dominada por propriedades intelectuais de grandes marcas e estrelas de Hollywood.

O prêmio do musical coroou uma noite em que a Broadway celebrou novatos ousados: Sarah Snook, estrela de "Succession", que interpretou 26 papéis em uma adaptação tecnologicamente complexa de "O Retrato de Dorian Gray"; Nicole Scherzinger, ex-Pussycat Doll, que, descalça e ensanguentada, entregou uma performance intensa na remontagem de "Sunset Boulevard"; e Cole Escola, performer alternativo de cabaré, que imaginou Mary Todd Lincoln como uma alcoólatra sonhando em ser cantora e transformou essa ideia maluca na peça de sucesso "Oh, Mary!"

Os prêmios foram distribuídos entre uma diversidade de espetáculos. "Maybe happy ending", ambientado em uma Coreia futurista, liderou a noite com seis prêmios, enquanto "Buena Vista Social Club", musical ambientado em Cuba, levou quatro prêmios competitivos.

A cerimônia ocorreu em um momento em que a Broadway parece enfim se recuperar do severo impacto da pandemia. A temporada recém-encerrada foi a de maior arrecadação da história (sem ajuste pela inflação). Porém, a frequência ainda está abaixo do nível pré-pandemia e poucos musicais estão sendo lucrativos. O sucesso se deve, em boa parte, a três peças estreladas cujas temporadas já estão se encerrando: *Good Night, and Good Luck*, *Otelo* e *Glengarry Glen Ross*.

### Outros destaques da cerimônia:

— **Peça de prestígio vence novamente:** *Purpose*, um drama familiar de **Branden Jacobs-Jenkins**, venceu o Tony de melhor peça um mês após receber o **Prêmio Pulitzer**. Ele também venceu o Tony no ano passado, com a peça *Appropriate*.

— **Andrew Lloyd Webber de volta:** Em 2023, a longa sequência de Webber na Broadway terminou com o fim de *O Fantasma da Ópera*. Agora, ele permite que uma nova geração de diretores reinventem suas obras. A decisão foi validada com a vitória de *Sunset Boulevard*, dirigida por **Jamie Lloyd**, como melhor remontagem de musical.

— **“Hamilton” retorna:** Dez anos após sua estreia na Broadway, o elenco original se reuniu para apresentar um medley de músicas durante a transmissão. No Radio City Music Hall, o público cantou junto.



— **Temporada mista para celebridades:** Foi uma temporada com muitos astros, e algumas dessas produções foram populares. Mas nomes como **Denzel Washington**, **Robert Downey Jr.**, **Jim Parsons** e outros ficaram de fora das indicações. E indicados como **George Clooney**, **Mia Farrow** e **Bob Odenkirk** saíram de mãos vazias.



— **Política ficou em segundo plano:** O evento foi discreto quanto a temas atuais — mas não totalmente. *Eureka Day*, comédia sobre antivacinas de esquerda, venceu melhor remontagem de peça. *English*, indicada, foi inspirada pelo **banimento de viagens do governo Trump**. O ator **Francis Jue**, vencedor por *Yellow Face*, declarou: “Para quem está sendo alvo nestes tempos autoritários, eu vejo vocês”.



— **Momentos musicais:** A cerimônia foi recheada de performances. **Cynthia Erivo**, apresentadora e cantora poderosa, abriu com um número animado, fez dueto com **Sara Bareilles** no In Memoriam e encerrou com uma nova versão de *And I Am Telling You I’m Not Going*, de *Dreamgirls*. Onze musicais da Broadway se apresentaram, com estilos variados — o elenco de *Pirates!* tocou em tábuas de lavar roupa, e o astro de *Floyd Collins* soltou um canto gutural.



— **Vitórias repetidas:** A atriz **Kara Young** venceu pelo segundo ano consecutivo — desta vez por *Purpose*, e no ano passado por *Purlie Victorious*. Já o diretor **Michael Arden** venceu este ano por *Maybe Happy Ending* e em 2023 por *Parade*.

### Lista completa de vencedores:

#### Melhor Musical Original

**Maybe Happy Ending**

Outros indicados: *Buena Vista Social Club*, *Dead Outlaw*, *Death Becomes Her*, *Operation Mincemeat*

#### Melhor Peça

**Purpose**

Outros indicados: *English*, *The Hills of California*, *John Proctor Is the Villain*, *Oh, Mary!*

#### Melhor Remontagem de Musical

**Sunset Boulevard**

Outros indicados: *Floyd Collins*, *Gypsy*, *Pirates! The Penzance Musical*

#### Melhor Remontagem de Peça

**Eureka Day**

Outros indicados: *Our Town*, *Romeo + Juliet*, *Yellow Face*

#### Melhor Atriz em Peça

**Sarah Snook**, *The Picture of Dorian Gray*

Outros indicados: Laura Donnelly, Mia Farrow, LaTanya Richardson Jackson, Sadie Sink

#### Melhor Ator em Peça

**Cole Escola**, *Oh, Mary!*

Outros indicados: George Clooney, Jon Michael Hill, Daniel Dae Kim, Harry Lennix, Louis McCartney

#### Melhor Atriz em Musical



**Nicole Scherzinger**, *Sunset Boulevard*

Outros indicados: Jasmine Amy Rogers, Megan Hilty, Audra McDonald, Jennifer Simard

#### Melhor Ator em Musical

**Darren Criss**, *Maybe Happy Ending*

Outros indicados: Andrew Durand, Tom Francis, Jonathan Groff, Jeremy Jordan, James Monroe Iglehart

#### Melhor Direção de Musical

**Michael Arden**, *Maybe Happy Ending*

#### Melhor Direção de Peça

**Sam Pinkleton**, *Oh, Mary!*

#### Melhor Atriz Coadjuvante em Peça

**Kara Young**, *Purpose*

#### Melhor Ator Coadjuvante em Peça

**Francis Jue**, *Yellow Face*

#### Melhor Atriz Coadjuvante em Musical

**Natalie Venetia Belcon**, *Buena Vista Social Club*

#### Melhor Ator Coadjuvante em Musical

**Jak Malone**, *Operation Mincemeat*

#### Melhor Libreto

**Maybe Happy Ending**

#### Melhor Design de Cenário – Peça

**Miriam Buether e 59**, *Stranger Things: The First Shadow*

#### Melhor Design de Cenário – Musical

**Dane Laffrey e George Reeve**, *Maybe Happy Ending*

#### Melhor Design de Iluminação – Peça

**Jon Clark**, *Stranger Things: The First Shadow*

#### Melhor Figurino – Peça

**Marg Horwell**, *The Picture of Dorian Gray*

#### Melhor Coreografia

**Patricia Delgado e Justin Peck**, *Buena Vista Social Club*

#### Melhor Orquestração

**Marco Paguia**, *Buena Vista Social Club*

#### Melhor Design de Som – Peça

**Paul Arditti**, *Stranger Things: The First Shadow*

#### Melhor Trilha Sonora Original

**Maybe Happy Ending**, Will Aronson e Hue Park

#### Melhor Figurino – Musical

**Paul Tazewell**, *Death Becomes Her*

#### Melhor Design de Iluminação – Musical

**Jack Knowles**, *Sunset Boulevard*

#### Melhor Design de Som – Musical

**Jonathan Deans**, *Buena Vista Social Club*

### Prêmios especiais:



* **Prêmio Isabelle Stevenson Tony:** Celia Keenan-Bolger

* **Prêmio Especial pelo Conjunto da Obra:** Harvey Fierstein

