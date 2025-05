Tony Awards 2025 tem indicações para George Clooney, Sarah Snook e Sadie Sink

A- A+

George Clooney, Mia Farrow, Sarah Snook e Sadie Sink receberam indicações ao Tony Awards 2025. Os nomes foram anunciados nesta quinta-feira, quando a Broadway iniciou a celebração de uma temporada excepcionalmente estrelada.

Numa temporada em que a Broadway apostou em peças estreladas por astros do cinema e da TV, muitos deles não tiveram seus nomes entre os indicados, como Denzel Washington, Jake Gyllenhaal, Nick Jonas, Jim Parsons, Idina Menzel e Kit Connor.

As favoritas ao prêmio de melhor atriz em musical são Audra McDonald, uma veterana de palco muito respeitada que agora estrela uma remontagem de "Gypsy"; e Nicole Scherzinger, ex-Pussycat Dolls que estreia na Broadway em "Sunset Boulevard".





Musicais sobre cadáveres

A corrida pelo cobiçado prêmio de melhor novo musical promete ser quente, numa temporada robusta com 14 estreias. Os concorrentes são "Buena Vista Social Club", sobre um grupo de músicos cubanos adorados; “Dead Outlaw”, que conta a estranha história de um assaltante de trem cujo cadáver se torna uma atração; “Death Becomes Her”, uma adaptação para o palco do filme sobre dois inimigos que tomam uma poção da imortalidade; “Maybe Happy Ending”, sobre um relacionamento entre dois robôs; e “Operation Mincemeat”, sobre uma bizarra operação de inteligência britânica na Segunda Guerra Mundial.

Curiosamente, três dos melhores musicais concorrentes são centrados em pessoas mortas — "Dead Outlaw" e "Operation Mincemeat", ambos sobre cadáveres; e "Death Becomes Her", sobre duas mortas-vivas.

A disputa pela melhor peça também conta com cinco concorrentes: "English", um drama vencedor do Pulitzer sobre um grupo de iranianos que lutam para aprender um novo idioma; "The Hills of California", sobre irmãs britânicas cantoras que se reencontram após a morte da mãe; "John Proctor Is the Villain", sobre estudantes do ensino médio da Geórgia que leem "The Crucible" e veem paralelos em suas próprias vidas; "Oh, Mary!", uma comédia de sucesso que satiriza Mary Todd Lincoln; e "Purpose", um drama familiar sobre uma família negra politicamente ativa em Chicago.

As indicações foram anunciadas em Nova York pelos atores Sarah Paulson e Wendell Pierce. Algumas categorias importantes foram anunciadas no "CBS Mornings".

O anúncio dá início a uma corrida de cinco semanas na qual os 840 eleitores do Tony — a maioria pessoas que trabalham no teatro ou que ajudam a financiar espetáculos da Broadway — terminarão de assistir aos espetáculos indicados para poderem votar nas produções e performances que mais admiraram.

A cerimônia do Tony Awards está marcada para 8 de junho no Radio City Music Hall, com Cynthia Erivo como apresentadora. A cerimônia será transmitida pela CBS.

