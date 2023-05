A- A+

GREVE Tony Awards faz acordo com roteiristas em greve e será transmitido ao vivo Principal prêmio do teatro americano fará alterações exigidas pelos grevistas

A cerimônia de entrega do Tony Awards deverá acontecer mas em um formato alternativo. Marcado para 11 de junho, o principal prêmio do teatro americano teve sua transmissão ao vivo ameaçada pela greve dos roteiristas de Hollywood. Produtores da Broadway solicitaram uma pausa no movimento, que foi inicialmente rejeitada pelos sindicalistas, até que as partes chegassem a um acordo. Os roteiristas decidiram não protestar no show desde que fossem feitas alterações no evento.

"Como eles nos apoiaram, estamos com nossos colegas da Broadway que são impactados por nossa greve", disse o Sindicato dos Roteiristas da América (WGA, na sigla em inglês), em um comunicado na segunda-feira (15).

Uma interrupção na transmissão da cerimônia colocaria em risco uma grande oportunidade de marketing para a Broadway, ainda mais importante neste momento em que o público não retornou aos níveis de pré-pandemia e a economia teatral continua fragilizada. Vários musicais estão operando com dificuldades financeiras e vêem no Tony uma oportunidade de aumentar as vendas e continuar funcionando com o destaque dado pelo evento.

O sindicato deixou claro, porém, que são necessárias mudanças no formato da premiação deste ano, apesar de não ter divulgado quais mudanças seriam essas.

Entenda a greve dos roteiristas

Os roteiristas de cinema e televisão de Hollywood anunciaram greve no dia 1º de maio, uma segunda-feira. A paralisação é resultado da falta de um acordo entre os principais estúdios e plataformas de streaming, incluindo Disney e Netflix, e o sindicato dos roteiristas, o Writers Guild of America (WGA), que busca melhores condições para os profissionais.

Os roteiristas reivindicam melhores remunerações e maior participação nos lucros do streaming, argumentando que estão com os salários estagnados ou mesmo caindo, por causa da inflação, enquanto seus empregadores estão lucrando e aumentando os salários de seus executivos. Por outro lado, estúdios e plataformas dizem que precisam cortar custos devido às pressões econômicas.

Os sindicalistas estimam que nunca houve tantos roteiristas trabalhando pelo salário mínimo estabelecido pelos sindicatos, e que menos pessoas são contratadas para escrever séries cada vez mais curtas. Um dos principais questionamentos é sobre como os roteiristas são pagos por séries de streaming, que costumam permanecer visíveis nas plataformas por anos depois de escritas.

