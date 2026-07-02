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TELEVISÃO Tony Bellotto é o entrevistado do Roda Viva desta segunda-feira (6) Guitarrista dos Titãs e vencedor do Prêmio Jabuti de 2025, artista fala sobre música, literatura e trajetória em conversa ao vivo na TV Cultura.

O músico e escritor Tony Bellotto será o convidado da edição desta segunda-feira (6) do Roda Viva, exibido às 22h pela TV Cultura.

Sob o comando do jornalista Ernesto Paglia, a entrevista também poderá ser acompanhada ao vivo pelo canal da emissora no YouTube e em sua plataforma digital.

Conhecido como um dos criadores dos Titãs, Bellotto ajudou a construir a história da banda ao longo de quatro décadas, participando da gravação de 25 discos.

Atualmente, percorre o país com a turnê comemorativa dos 40 anos de "Cabeça Dinossauro", álbum que se consolidou como um dos marcos do rock nacional.

Paralelamente à carreira musical, o artista desenvolveu uma produção literária consistente. Com 11 obras publicadas, é o criador do detetive Remo Bellini, personagem que ultrapassou as páginas dos livros ao ganhar adaptações para o cinema e edições em outros países.

No ano passado, recebeu o Prêmio Jabuti na categoria Romance Literário pelo livro "Vento em Setembro".

A entrevista contará com um grupo de convidados formado pela jornalista Adriana de Barros, do Terra Sonora; o professor de Literatura da Universidade de São Paulo Adriano Schwartz; o comunicador Edgard Piccoli; o jornalista e biógrafo Julio Maria; a apresentadora Roberta Martinelli, do Cultura Livre e idealizadora do Clube do Livro Eldorado; além do jornalista e crítico musical Sérgio Martins.

O cartunista Eduardo Baptistão participa da edição com suas tradicionais ilustrações produzidas durante a conversa.

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