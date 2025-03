A- A+

saúde Tony Bellotto, guitarrista dos Titãs, descobre tumor no pâncreas e anuncia pausa nos palcos Músico afirmou que precisará passar por uma cirurgia em breve, mas que vai enfrentar tudo 'com coragem e dignidade'

O guitarrista do Titãs, Tony Bellotto, anunciou nesta segunda-feira (3) que fará uma pausa em sua carreira devido ao tratamento de um câncer no pâncreas recentemente descoberto por meio de exames. Por meio de uma nota publicada em conjunto com a banda nas redes sociais, o músico afirmou que está “tranquilo e confiante” e que vai enfrentar a situação com “coragem e dignidade”. Fãs escreveram mensagens de apoio ao artista.

Em um vídeo, Bellotto afirmou que o diagnóstico foi feito depois de exames: “Fazendo exames de rotina, fui diagnosticado com um tumor no pâncreas e vou passar por uma cirurgia, assistido pela doutora Fernanda Caparelli e pelo doutor Marcel Cerqueira César Machado. Durante esse período, eu vou me afastar temporariamente dos palcos, mas os Titãs seguem com a agenda planejada, acompanhados pelo músico Alexandre de Orio. Logo que eu me recuperar, vou retornar aos shows e às minhas atividades profissionais”.

Leia a nota a seguir:

Durante um exame de rotina, Tony Bellotto foi diagnosticado com um tumor no pâncreas e passará por uma cirurgia. Tony fará uma pausa temporária dos palcos e os Titãs seguirão cumprindo sua agenda de shows acompanhados pelo músico Alexandre de Orio .

Logo que se recupere, Tony retomará suas atividades profissionais.

Os Titãs agradecem o carinho e o apoio de todos.

