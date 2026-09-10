A- A+

Artistas Tony Ramos afasta ideia de aposentadoria, mas confessa: 'Eu vou diminuir o ritmo' Declaração ocorreu durante uma conversa com Pedro Bial que também contou com a participação da atriz Betty Faria e da neta dela, Valentina Daniel

Aos 78 anos, Tony Ramos não pensa em deixar a carreira artística. Atualmente no ar como Otoniel de Quem Ama Cuida, novela das 21h da TV Globo, o ator aproveitou uma participação no Conversa com Bial para afastar os rumores de aposentadoria. Ele explicou, porém, que pretende reduzir o ritmo de trabalho depois do fim da trama.

A declaração ocorreu durante uma conversa com Pedro Bial que também contou com a participação da atriz Betty Faria e da neta dela, Valentina Daniel. Betty destacou a disposição de Tony para continuar trabalhando e o definiu como uma "estrela operária".

"Está em todos os cenários, fez uma cirurgia há um ano", brincou a atriz. Tony, então, explicou que a dedicação ao trabalho não é uma novidade em sua trajetória. "Sou grato à vida. Na realidade, esse workaholic é uma revelação? Não. Você foi na veia, eu gosto mesmo de trabalhar", disse o veterano.

Na sequência, ele esclareceu que a decisão de diminuir o ritmo não significa abandonar a profissão. "Esse negócio de parar de trabalhar (...) Eu vou diminuir o ritmo. Isso chama-se prazer, vontade", declarou.

Tony também rejeitou a ideia de que artistas mais velhos que continuam na ativa estariam insistindo em uma profissão da qual já deveriam ter se afastado. Ao comentar a expressão de que alguém estaria "agarrado ao osso", o ator classificou esse tipo de visão como equivocada.

"Não é 'agarrou o osso e não quer largar o osso'. Por favor, imagem boba e burra. Não é isso, não. É gostar de exercer o ofício", destacou.

Aposentadoria no papel

Se artisticamente Tony não pretende parar, a situação é diferente quando se trata da Previdência. O ator contou que já recebe aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), após cumprir os requisitos necessários para o benefício

"Conquistado por mérito, após exatos 37 anos e cinco meses de contribuição contínua", pontuou.

Veja também