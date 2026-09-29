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FAMOSOS Tony Ramos critica recriação de atores por inteligência artificial: "Acho um horror" O ator comentou ainda que, recentemente, foi vítima de uma manipulação feita com inteligência artificial

Na última segunda-feira, 28, o ator Tony Ramos participou do programa Roda Viva e deu sua opinião sobre os limites da inteligência artificial no audiovisual.

Perguntado sobre a prática de substituição ou recriação de artistas por meio da tecnologia, Tony foi categórico: "Em vida, eu não permitiria nem a pau", disse. "Não quero isso. Acho um horror, acho que isso é mentir para quem te assiste. Isso é um subterfúgio para tentar falar que melhora o custo e melhora a qualidade. Mentira, a qualidade é isso aqui: é carne, é osso, é alma, é vibração", explicou. "Isso serve para qualquer ser humano, para qualquer profissão", concluiu.

O ator comentou ainda que, recentemente, foi vítima de uma manipulação feita com inteligência artificial. Na ocasião, um vídeo nas redes sociais mostrava uma deepfake dele, em uma entrevista com Ana Maria Braga, vendendo remédios para a próstata.

"Roubaram minha imagem em uma entrevista com a Ana Maria Braga. Dublaram, mal dublado, aliás, e fizeram eu vender um remédio para próstata", contou.

Tony também deu sua opinião sobre a inteligência artificial. "Ela veio para ficar", disse. "Teremos que aprender a lidar com ela, porque ela pode ser até criminosa. Então, há de se ter muito cuidado."

Quando perguntado sobre se consideraria incluir em seu testamento alguma restrição sobre o uso da sua imagem no pós-morte, o intérprete de Otoniel em Quem Ama Cuida respondeu: "No pós-morte eu deixo para meus netos, pra minha filha, pro meu filho, eles que resolvam", disse.

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