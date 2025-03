Tony Ramos e Denise Fraga apresentam espetáculo no Teatro de Santa Isabel

A- A+

Depois de passar por São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Porto Alegre e Rio de Janeiro, será no Recife o próximo "desembarque" do espetáculo "O Que Só Sabemos Juntos", peça que traz Denise Fraga e Tony Ramos ao palco do Teatro de Santa Isabel nos próximos dias 4, 5 e 6 de abril.



Dirigida por Luis Villaça, que também assina o texto junto a Denise e Vinicius Calderoni, Tony e Fraga - nomes consagrados da teledramaturgia e também dos teatros - convocam o público a sair da própria bolha e, entre outras sugestões, a se colocar no lugar do outro para sentir suas dores, angústias e também suas alegrias e transformações.









No palco, em meio a cenas que dramatizam questões do mundo contemporâneo, os dois atores também celebram a estreia atuando juntos no teatro. Tony Ramos, com 60 anos de carreira, e Denise com 40, somam um século de trajetória artística.

Somam-se à narrativa a atemporalidade do teatro, exposta com pensamentos, crônicas e poemas de nomes como Bell Hooks, Olga Tokarczuk, Arnaldo Antunes e João Cabral de Melo Neto, entre outros.



"Eu de Você"

Denise Fraga seguirá em temporada no Recife, na semana seguinte à peça com Tony Ramos. Também no Santa Isabel a atriz apresenta o monólogo "Eu de Você", nos dias 9, 10, 11 e 12 de abril.



Com ingressos a partir de R$ 20 no Sympla, em cena Denise traz histórias reais, costuradas com pérolas da literatura, da músicas e da poesia e, claro, contadas com humor.



Por aqui ela encerra a turnê Norte/Nordeste do espetáculo que já percorreu palcos Brasil afora.



Serviço

Espetáculo "O Que Só Sabemos Juntos"

Com Tony Ramos e Denise Fraga

Quando: de 4 a 6 de abril

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio

Ingressos a partir de R$ 25 à venda em breve, no Sympla

Informações: (81) 3355-3323

Serviço

"Eu de Você", com Denise Fraga

Quando: de 9 a 12 de abril

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antonio

Ingressos a partir de R$ 20 via Sympla

Informações: 981) 3355-3323

